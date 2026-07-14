Тому 24 Канал розповість про найбюджетніші фільми, які довели свою цінність попри скептичні настрої.

"Відьма з Блер: Курсова з того світу", 1999

Рейтинг IMDb: 6,5

Бюджет: 60 тисяч доларів

Касові збори: понад 248 мільйонів доларів

За сюжетом, троє студентів вирушають до лісів штату Меріленд, щоб зняти фільм про місцеву легенду – Відьму з Блер. Під час експедиції вони губляться у лісі і стикаються з моторишними явищами, а згодом взагалі зникають.

"Відьма з Блер: Курсова з того світу": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шалений Макс", 1979

Рейтинг IMDb: 6,8

Бюджет: 350 тисяч доларів

Касові збори: близько 100 мільйонів доларів

У недалекому майбутньому Австралія занурюється у хаос, де дорогами керують жорстокі байкерські банди. Поліцейський Макс Рокатанскі намагається підтримувати порядок, але згодом і сам вирушає мститись злочинцям.

"Шалений Макс": дивіться онлайн трейлер фільму

"Роккі", 1976

Рейтинг IMDb: 8,1

Бюджет: 1 мільйон доларів

Касові збори: понад 225 мільйонів доларів

Маловідомий боксер із Філадельфії Роккі Бальбоа несподівано отримує шанс поборотись за титул чемпіона світу. Готуючись до найважливішого бою у житті, він доводить, що наполегливість може змінити долю людини.

"Роккі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пила: Гра на виживання", 2004

Рейтинг IMDb: 7,6

Бюджет: 1,2 мільйона доларів

Касові збори: понад 103 мільйони доларів

Двоє незнайомців прокидаються прикутими у кімнаті. Згодом вони розуміють, що стали учасниками жорстокої гри маніяка. Щоб вижити, їм, як мінімум, треба з'ясувати причину свого ув'язнення.

"Пила: Гра на виживання": дивіться онлайн трейлер фільму

"Спліт", 2016

Рейтинг IMDb: 7,6

Бюджет: 9 мільйонів доларів

Касові збори: понад 278 мільйонів доларів

Троє дівчат стають заручницями одного чоловіка, який страждає на розлад множинної особистості. Поки його різні особистості борються за контроль, наближається поява нової, найнебезпечнішої сутності, відомої як "звір".

"Спліт": дивіться онлайн трейлер фільму

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