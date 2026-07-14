24 Канал підготував для вас фільми, де немає банальних сюжетних поворотів та очевидних розв'язок.

"Бункер" (2011)

Талановитий диригент Адріан опиняється в глибокій депресії після того, як його наречена Белен раптово зникає. Згодом він знаходить розраду в обіймах молодої офіціантки Фабіани, яка переїжджає жити до його розкішної оселі. Однак дівчина несподівано починає чути дивні звуки з-під підлоги, а пізніше – відчуває, що за кожним її кроком хтось підглядає. Весь цей час за нею дійсно спостерігають, адже колишня наречена нікуди не тікала – вона застрягла у таємному дзеркальному бункері всередині будинку через власні ревнощі.

"Бункер": дивіться трейлер фільму онлайн

"Анатомія падіння" (2023)

У засніжених французьких Альпах сталася трагедія. Одного дня відомий письменник випав з вікна третього поверху власного будинку та помер на місці. Єдиними людьми в радіусі кількох кілометрів були його дружина Сандра та їхній незрячий син, який і знайшов тіло батька під час прогулянки з собакою. Оскільки слідство не знаходить чітких доказів нещасного випадку чи самогубства, Сандру звинувачують у вбивстві. Так, доля жінки опиняється в руках її маленького сина, який змушений обирати, у яку саме версію правди він готовий повірити.

"Анатомія падіння": дивіться трейлер фільму онлайн

"Нью-Йорк, Нью-Йорк" (2008)

Режисер Кейден опиняється у глухому куті через самотність і купу дивних хвороб. Щоб подолати депресію, він задумує наймасштабнішу виставу в історії. Чоловік будує копію Нью-Йорка всередині гігантського складу та заселяє туди акторів. На довгі роки ці декорації стають його справжнім домом. З часом цей штучний світ повністю поглинає митця. Персонажі на сцені починають повторювати кожен крок реальних людей і грати самих себе. У цей момент Кейден перестає розуміти, де закінчується театр і починається його справжнє життя.

"Нью-Йорк, Нью-Йорк": дивіться трейлер фільму онлайн

Серед інших глибоких психологічних фільмів, які варті вашої уваги:

"Острів проклятих" (2010);

(2010); "Спалення" (2018);

(2018); "Малголланд Драйв" (2001).

До речі, ми раніше публікували добірку психологічних фільмів з напруженим сюжетом.