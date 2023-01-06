Ноа Шнапп из сериала "Очень странные дела" заявил, что он гей: "Скрывал 18 лет"

Американский актер Ноа Шнапп в своем токтоке совершил каминг-аут. Он сыграл главного героя научно-фантастического сериала "Очень странные дела ", а именно подростка-гея Вилла Байерса.

В видео, опубликованном 5 января в токтоке, 18-летний актер написал, что признался в своей сексуальной ориентации своим друзьям и семье. Однако это совсем их не удивило.

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Ноа Шнапп из "Очень странных дел" совершил каминг-аут

Когда я наконец сказал своим друзьям и семье, что я гей после 18-летнего молчания, все, что они сказали, было "мы знаем",

– сообщил Шнапп.

Ноа Шнапп заявил, что он гей: видео

В июле, после дебюта двух последних эпизодов четвертого сезона "Очень странные дела", Шнапп впервые подтвердил Variety, что персонаж Уилл Байерс – гей и влюблен в своего лучшего друга Майка (Финн Вулфгард): "Теперь на 100 % понятно, что он гей Майка".

Что известно о сериале "Очень странные дела"

"Очень странные дела" – это американский научно-фантастический сериал ужасов. Четвертый сезон состоит из девяти эпизодов, продюсированием которых занялись братья Даффер, а также Шон Леви, Дэн Коэн и Натан Паттерсон. Он стал успешнее предыдущих и летом возглавил рейтинг Netflix.

, что "Очень странные дела 4" получил положительные отзывы среди поклонников, которые с нетерпением уже ждут 5 сезон, и критиков, отметивших профессиональную игру актеров, стиль нового сезона. Финальный 5 сезон культового сериала мы сможем посмотреть в 2024 году.

В этом детективном сериале встречаются загадочные вещи. Все началось с того, как в 1983 году в штате Индиана таинственным образом исчез 12-летний Уилл Байерс. Мать, полиция и друзья мальчика начинают расследование. И в один момент товарищи Вилла встречают в лесу особую девочку, которая точно что-то знает о пропавшем друге. С каждым сезоном сериала становится только удивительнее!

"Очень странные дела": смотрите трейлер сериала