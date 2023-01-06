У відео, яке він опублікував 5 січня у тіктоці, 18-річний актор написав, що зізнався у своїй сексуальній орієнтації своїм друзям та сім’ї. Проте це зовсім їх не здивувало.

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Ноа Шнапп з "Дивних див" здійснив камінг-аут

Коли я нарешті сказав своїм друзям та сім'ї, що я гей після 18-річної мовчанки, все, що вони сказали, було "ми знаємо",

– повідомив Шнапп.

Ноа Шнапп заявив, що він гей: відео

@noahschnapp I guess I’m more similar to will than I thought ♬ original sound - princessazula0

У липні, після дебюту двох останніх епізодів четвертого сезону "Дивні дива", Шнапп вперше підтвердив Variety, що персонаж Вілл Баєрс – гей і закоханий у свого найкращого друга Майка (Фінн Вулфгард): "Тепер на 100 % зрозуміло, що він гей і кохає Майка".

Що відомо про "Дивні дива"

"Дивні дива" – це американський науково-фантастичний серіал жахів. Четвертий сезон складається з дев’яти епізодів, продюсуванням яких зайнялися брати Даффер, а також Шон Леві, Ден Коен і Натан Паттерсон. Він став успішнішим за попередні та влітку очолив рейтинг Netflix.

Цікаво, що "Дивні дива 4" отримав позитивні відгуки серед шанувальників, які з нетерпінням уже чекають на 5 сезон, і критиків, які відзначили професійну гру акторів, стиль нового сезону. Фінальний 5 сезон культового серіалу ми зможемо переглянути у 2024 році.

У цьому детективному серіалі трапляються загадкові речі. Все почалося з того, як у 1983 році у штаті Індіана таємничим чином зник 12-річний Вілл Баєрс. Мати, поліція і друзі хлопчика починають розслідування. І в один момент товариші Вілла зустрічають у лісі особливу дівчинку, яка точно щось знає про зниклого друга. З кожним сезоном серіалу стає лише дивніше!

"Дивні дива 4": дивіться трейлер серіалу