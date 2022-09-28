5-я юбилейная Национальная премия кинокритиков "Киноколо" объявила претендентов на получение наград в 2022 году. Лидерами по количеству номинаций стали ленты "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука (6 номинаций), "Клондайк" Марины Эр Горбач (5 номинаций), "Видение бабочки" Максима Наконечного (5 номинаций) и "Отблеск" Валентина Васяновича (4 номинации).
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Победители будут традиционно объявлены на церемонии награждения в день открытия фестиваля "Киевская неделя критики" – 20 октября 2022 года.
Номинанты на 5-ю Национальную премию кинокритиков "Киноколо" в 2022 году
Лучший полнометражный игровой фильм
- "Видение бабочки", режиссер Максим Наконечный, продюсеры Дарья Бассель, Елизавета Смит;
- "Отблеск", режиссер Валентин Васянович, продюсеры Валентин Васянович, Владимир Яценко, Ия Мыслицкая, Анна Яценко;
- "Клондайк", режиссер Марина Эр Горбач, прод. Святослав Булаковский, Марина Эр Горбач, Мехмет Багадир Эр;
- "Памфир", режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук, продюсеры Александра Костина, Евгения Яцута, Артем Колюбаев, Алена Тимошенко, Лора Бриан, Богна Шевчик, Клаудия Смея-Ростворовская, Жанкарло Наси, Адольф Эль Ассаль, Сильвана Сантамар.
Лучший короткометражный игровой фильм
- "Джордан'96", режиссер Екатерина Лесик, продюсеры Владимир Яценко, Анна Яценко;
- "Угасающий свет", режиссер Иван Орленко, продюсер Александр Омельянов;
- "Лалибела", режиссер Анна Морозова, продюсеры Мирослав Гай, Кирилл Нечмон;
- "Ты в порядке?", режиссер Наталья Ворожбит, продюсеры Денис Крупнов, Наталья Ворожбит.
Лучший документальный фильм
- Литургия противотанковых препятствий, режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук, продюсеры Су-Джанг Канг, Даниэль Ломбросо, Александра Сорохан, Дмитрий Сухолиткий-Собчук;
- "Бесконечность по Флориану", режиссер Алексей Радинский, продюсер Люба Кнорозок;
- "Териконы", режиссер Тарас Томенко, продюсер Владимир Филиппов, Алла Овсянникова, Андрей Суярко;
- "Дневник невесты Христа", режиссер Марта Смеречинская, продюсер Наталья Либет.
Лучший анимационный фильм
- "Гибкий Чаплинъ: Аспект", режиссер Оксана Курмаз, продюсер Зарина Костельман;
- "ДИВНЫЕ — Ходят по лесу", режиссер Роман Дзвонковский, продюсер Роман Дзвонковский;
- "МЫ, ЕВРОПА", режиссер Марина Степанская, продюсер Галина Шиян;
- "Об Игнатии*анате: это не сказка, а быль...", режиссер Устин Данчук, Андрей Польшин, продюсер Андрей Польшин.
Открытие года
- "Видение бабочки", режиссер Максим Наконечный;
- "Памфир", режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук;
- "Снайпер. Белый Ворон", режиссер Марьян Бушан;
- "Как там Катя?", режиссер Кристина Тынькевич.
Лучший режиссер/режиссер
- Валентин Васянович ("Отблеск");
- Марина Эр Горбач ("Клондайк");
- Максим Наконечный ("Видение бабочки");
- Дмитрий Сухолиткий-Собчук ("Памфир");
- Ирина Целик ("Я и Феликс").
Лучший актер
- Юрий Издрык - "Я и Феликс", режиссер Ирина Целик;
- Роман Луцкий - "Отблеск", режиссер Валентин Васянович;
- Сергей Шадрин - "Клондайк", режиссер Марина Эр Горбач;
- Александр Яцентюк - "Памфир", режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук.
Лучшая актриса
- Рита Бурковская - "Видение бабочки", режиссер Максим Наконечный;
- Анастасия Карпенко - "Как там Катя?", режиссер Кристина Тынькевич;
- Соломия Кириллова - "Памфир", режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук;
- Оксана Черкашина - "Клондайк", режиссер Марина Эр Горбач.
Лучший сценарий фильма (игровые полнометражные и игровые короткометражные фильмы)
- Валентин Васянович – "Отблеск";
- Марина Эр Горбач – "Клондайк";
- Максим Наконечный, Ирина Целик – "Видение бабочки";
- Дмитрий Сухолиткий-Собчук – "Памфир".
За достижения (украинским авторам работ об украинском или зарубежном кино, а также зарубежным авторам работ об украинском кино — кинокритикам, киноведам, журналистам, кураторам, блоггерам и т.п.)
- Дарья Бадьор за серию статей Why We Need a Post-Colonial Lens to Look at Ukraine and Russia; Selbstkritik vergeblich gesucht: Die leidige Rolle der russischen Intellektuellen; Cannes Film Festival: Мы нуждаемся в разговоре о influence of Russian culture;
- Станислав Битюцкий, Алена Пензий, Александр Телюк за цикл показов "Странное, причудливое, фантастическое";
- Никита Лысков за телеграмм-канал "Анимация" и серию работ Putler kaput!;
- Сергей Тримбач за книги "Иван Миколайчук. Мистерии судьбы", "Богдан Ступка. Метаморфозы".
Что такое Национальная премия кинокритиков "Киноколо"Ежегодная премия, основанная в 2018 году, определяет достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии за последний год от имени сообщества кинокритиков Украины. Победители Премии определяются Комитетом Национальной премии кинокритиков. В его состав входят 46 кинокритиков и киноведов, членов ФИПРЕССИ, и авторов, чьи тексты и аналитические материалы публикуются в украинских СМИ.
В предыдущие годы лучшими фильмами становились "Стоп-Земля" Екатерины Горностай, "Атлантида" Валентина Васяновича, "Домой" Наримана Алиева и "Донбасс" Сергея Лозницы.