Номинанты на лучший фильм года по версии "Киноколо"

Объявили номинантов на 5-ю Национальную премию кинокритиков "Киноколо". Фильмы "Памфир", "Клондайк", "Видение бабочки" и "Отблеск" – среди фаворитов.

5-я юбилейная Национальная премия кинокритиков "Киноколо" объявила претендентов на получение наград в 2022 году. Лидерами по количеству номинаций стали ленты "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука (6 номинаций), "Клондайк" Марины Эр Горбач (5 номинаций), "Видение бабочки" Максима Наконечного (5 номинаций) и "Отблеск" Валентина Васяновича (4 номинации).

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Победители будут традиционно объявлены на церемонии награждения в день открытия фестиваля "Киевская неделя критики" – 20 октября 2022 года.

Номинанты на 5-ю Национальную премию кинокритиков "Киноколо" в 2022 году

Лучший полнометражный игровой фильм

"Видение бабочки", режиссер Максим Наконечный, продюсеры Дарья Бассель, Елизавета Смит;

"Отблеск", режиссер Валентин Васянович, продюсеры Валентин Васянович, Владимир Яценко, Ия Мыслицкая, Анна Яценко;

"Клондайк", режиссер Марина Эр Горбач, прод. Святослав Булаковский, Марина Эр Горбач, Мехмет Багадир Эр;

"Памфир", режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук, продюсеры Александра Костина, Евгения Яцута, Артем Колюбаев, Алена Тимошенко, Лора Бриан, Богна Шевчик, Клаудия Смея-Ростворовская, Жанкарло Наси, Адольф Эль Ассаль, Сильвана Сантамар.

Лучший короткометражный игровой фильм

"Джордан'96", режиссер Екатерина Лесик, продюсеры Владимир Яценко, Анна Яценко;

"Угасающий свет", режиссер Иван Орленко, продюсер Александр Омельянов;

"Лалибела", режиссер Анна Морозова, продюсеры Мирослав Гай, Кирилл Нечмон;

"Ты в порядке?", режиссер Наталья Ворожбит, продюсеры Денис Крупнов, Наталья Ворожбит.

Лучший документальный фильм

Литургия противотанковых препятствий, режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук, продюсеры Су-Джанг Канг, Даниэль Ломбросо, Александра Сорохан, Дмитрий Сухолиткий-Собчук;

"Бесконечность по Флориану", режиссер Алексей Радинский, продюсер Люба Кнорозок;

"Териконы", режиссер Тарас Томенко, продюсер Владимир Филиппов, Алла Овсянникова, Андрей Суярко;

"Дневник невесты Христа", режиссер Марта Смеречинская, продюсер Наталья Либет.

Лучший анимационный фильм

"Гибкий Чаплинъ: Аспект", режиссер Оксана Курмаз, продюсер Зарина Костельман;

"ДИВНЫЕ — Ходят по лесу", режиссер Роман Дзвонковский, продюсер Роман Дзвонковский;

"МЫ, ЕВРОПА", режиссер Марина Степанская, продюсер Галина Шиян;

"Об Игнатии*анате: это не сказка, а быль...", режиссер Устин Данчук, Андрей Польшин, продюсер Андрей Польшин.

Открытие года

"Видение бабочки", режиссер Максим Наконечный;

"Памфир", режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук;

"Снайпер. Белый Ворон", режиссер Марьян Бушан;

"Как там Катя?", режиссер Кристина Тынькевич.

Лучший режиссер/режиссер

Валентин Васянович ("Отблеск");

Марина Эр Горбач ("Клондайк");

Максим Наконечный ("Видение бабочки");

Дмитрий Сухолиткий-Собчук ("Памфир");

Ирина Целик ("Я и Феликс").

Лучший актер

Юрий Издрык - "Я и Феликс", режиссер Ирина Целик;

Роман Луцкий - "Отблеск", режиссер Валентин Васянович;

Сергей Шадрин - "Клондайк", режиссер Марина Эр Горбач;

Александр Яцентюк - "Памфир", режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук.

Лучшая актриса

Рита Бурковская - "Видение бабочки", режиссер Максим Наконечный;

Анастасия Карпенко - "Как там Катя?", режиссер Кристина Тынькевич;

Соломия Кириллова - "Памфир", режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук;

Оксана Черкашина - "Клондайк", режиссер Марина Эр Горбач.

Лучший сценарий фильма (игровые полнометражные и игровые короткометражные фильмы)

Валентин Васянович – "Отблеск";

Марина Эр Горбач – "Клондайк";

Максим Наконечный, Ирина Целик – "Видение бабочки";

Дмитрий Сухолиткий-Собчук – "Памфир".

За достижения (украинским авторам работ об украинском или зарубежном кино, а также зарубежным авторам работ об украинском кино — кинокритикам, киноведам, журналистам, кураторам, блоггерам и т.п.)

Дарья Бадьор за серию статей Why We Need a Post-Colonial Lens to Look at Ukraine and Russia; Selbstkritik vergeblich gesucht: Die leidige Rolle der russischen Intellektuellen; Cannes Film Festival: Мы нуждаемся в разговоре о influence of Russian culture;

за серию статей Why We Need a Post-Colonial Lens to Look at Ukraine and Russia; Selbstkritik vergeblich gesucht: Die leidige Rolle der russischen Intellektuellen; Cannes Film Festival: Мы нуждаемся в разговоре о influence of Russian culture; Станислав Битюцкий, Алена Пензий, Александр Телюк за цикл показов "Странное, причудливое, фантастическое";

за цикл показов "Странное, причудливое, фантастическое"; Никита Лысков за телеграмм-канал "Анимация" и серию работ Putler kaput!;

за телеграмм-канал "Анимация" и серию работ Putler kaput!; Сергей Тримбач за книги "Иван Миколайчук. Мистерии судьбы", "Богдан Ступка. Метаморфозы".

Что такое Национальная премия кинокритиков "Киноколо" Ежегодная премия, основанная в 2018 году, определяет достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии за последний год от имени сообщества кинокритиков Украины. Победители Премии определяются Комитетом Национальной премии кинокритиков. В его состав входят 46 кинокритиков и киноведов, членов ФИПРЕССИ, и авторов, чьи тексты и аналитические материалы публикуются в украинских СМИ.

В предыдущие годы лучшими фильмами становились "Стоп-Земля" Екатерины Горностай, "Атлантида" Валентина Васяновича, "Домой" Наримана Алиева и "Донбасс" Сергея Лозницы.