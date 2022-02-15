Номинанты Оскара-2022 – "Лакричная пицца" и "Белфаст" выйдут в украинский прокат

Номинантов на Оскар-2022 – фильмы "Лакричную пиццу" и "Белфаст" – покажут в украинских кинотеатрах. Ленты выйдкт на оригинальном языке с украинскими субтитрами.

Как сообщает 24 канал, романтическая история о подростке "Лакричная пицца" выйдет в кино 17 февраля, а британская драма о девятилетнем мальчике "Белфаст" – 10 марта. Что стоит знать об этих картинах – читайте ниже.

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"Лакричная пицца"

Это новый фильм американского режиссера и сценариста психологических драм Пола Томаса Андерсона. Лента изображает 1970-е годы долины Сан-Фернандо. Интересно, что это не первый фильм, который режиссер снял в этой локации.

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В нем рассказывается о подростке, который мечтает начать карьеру актера в Лос-Анджелесе. В фильме сыграли такие знаменитости:

Алана Хаим – Алана Кейн;

Купер Хоффман – Гэри Валентайн, молодой актер, влюбленный в Алану;

Шон Пенн – Джек Холден;

Том Уэйтс – Рекс Блау;

Брэдли Купер – Джон Петерс.

Кроме роли в ленте, Том Уэйтс стал режиссером фильма, а Брэдли Купер – продюсером.

"Лакричная пицца": смотрите трейлер

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"Белфаст"

Фильм "Белфаст" снял популярный британский актер и режиссер Кеннет Брана. Он сам написал сценарий, в котором говорится о девятилетнем мальчике по имени Бадди. Он учится жить по-взрослому в мире, который вдруг изменился до неузнаваемости. Обстоятельства, к которым он привык, больше не будут такими, как были. Однако, есть в этом непостижимом мире и то, что никогда нельзя изменить, – это радость, смех, любимая музыка и творческая магия кино.

События в фильме происходят в 1969 году. Полуавтобиографическая лента "Белфаст" рассказывает о жизни североирландской семьи из рабочего класса и детстве их маленького сына во время беспорядков в Белфасте, Северной Ирландии, с 15 августа 1969 года до начала 1970 года.

Съемки ленты начались весной 2020 года, а осенью к актерскому составу присоединились такие звезды:

Джуди Денч;

Джейми Дорнан;

Киран Хайндс;

Катрина Балф;

Джуд Хилл.

"Белфаст": смотрите трейлер