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23 января 2025, 16:01
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Оскар-2025: полный список номинантов нынешней премии этого года

Ольга Панькив

Стали известны все номинанты на премию Оскар-2025, и киноманов по всему миру уже ждет незабываемое событие. В этом году церемония награждения состоится 2 марта в знаменитом театре "Долби" в Голливуде.

Это мероприятие традиционно привлекает внимание не только любителей кино, но и знаменитостей, критиков и зрителей со всего мира. В материале представлен список номинантов на Оскар-2025.

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Номинанты на Оскар-2025

Номинантов на премию Оскар-2025 объявляют во время прямой трансляции, ставшей важным событием для кинематографического мира.

Объявление номинантов Оскара-2025: смотрите видео онлайн

Лучший фильм

  • "Анора" (Anora)
  • "Бруталист" (The Brutalist)
  • "Полная неизвестность" (A Complete Unknown)
  • "Конклав" (Conclave)
  • "Дюна: Часть вторая" (Dune: Part Two)
  • "Эмилия Перес" (Emilia Pérez)
  • "Я все еще здесь"
  • "Мальчишки из Никеля" (Nickel Boys)
  • "Зла: Сказка о ведьме Запада"

Лучшая режиссерская работа

  • Шон Бейкер - "Анора"
  • Брейди Корбет - "Бруталист"
  • Джеймс Мэнголд - "Боб Дилан: Никому не известен"
  • Жак Одиар - "Эмилия Перес"
  • Коралли Фаржа - "Субстанция"

Лучшая мужская роль

  • Эдриан Броуди - "Бруталист"
  • Тимоти Шаламе - "Боб Дилан: Никому не известный"
  • Колман Доминго - "Синг-синг"
  • Рэйф Файнс - "Конклав"
  • Себастьян Стэн - "Ученик: Восхождение Трампа"

Лучшая женская роль

  • Синтия Эриво - "Злая: Сказка о ведьме Запада"
  • Карла Гаскон - "Эмилия Перес"
  • Майки Мэдисон - "Анора"
  • Деми Мур - "Субстанция"
  • Фернанда Торрес - "Я все еще здесь"

Лучшая мужская роль второго плана

  • Юра Борисов - "Анора"
  • Киран Калкин - "Настоящая боль"
  • Эдвард Нортон - "Полная неизвестность"
  • Гай Пирс - "Бруталист"
  • Джереми Стронг - "Ученик. История Трампа"
  • Дензел Вашингтон - "Гладиатор II"

Лучшая женская роль второго плана

  • Моника Барбаро - "Никому не известный"
  • Ариана Гранде - "Злая: Сказка о ведьме Запада"
  • Фелисити Джонс - "Бруталист"
  • Изабелла Росселлини - "Конклав"
  • Зои Солдана - "Эмилия Перес"

Лучший оригинальный сценарий

  • "Анора"
  • "Бруталист"
  • "Настоящая боль"
  • "5 сентября"
  • "Субстанция"

Лучший адаптированный сценарий

  • "Никому не известный"
  • "Конклав"
  • "Эмилия Перес"
  • "Мальчишки из "Никеля"
  • "Синг-Синг"

Лучший анимационный полнометражный фильм

  • "Поток. Последний кот на Земле"
  • "Мыслями наизнанку 2"
  • "Мемуары улитки"
  • "Дикий робот"
  • "Уоллес и Громит: Пернатое возмездие"

Лучший международный художественный фильм

  • "Я все еще здесь" (I'm Still Here) / Бразилия, Франция
  • "Эмилия Перез" (Emilia Pérez) / Франция
  • "Кникап" (Kneecap) / Ирландия, Великобритания
  • "Семена священного инжира" (The Seed of the Sacred Fig) / Франция, Германия
  • "Вермильо" (Vermiglio) / Италия, Франция, Бельгия

Лучший документальный полнометражный фильм

  • "Дневники черного ящика" (Black Box Diaries)
  • "Биби файлы" (The Bibi Files)
  • "Дочери" (Daughters)
  • "Нет другой земли" (No Other Land)
  • "Аллея сахарного тростника" (Sugar Cane Alley)

Лучшая музыка к фильму

  • "Бруталист"
    "Конклав"
    "Эмилия Перес"
    "Злая: Сказка о ведьме Запада"
    "Дикий робот"

Лучшая песня к фильму

  • "El Mal" - "Эмилия Перез" / Selena Gomez
  • "Compress / Repress" - "Соперники" / Trent Reznor & Atticus Ross
  • "Kiss the Sky" - "Дикий робот" / Maren Morris
  • "Mi Camino" - "Эмилия Перез" / Selena Gomez
  • "The Journey" - "Батальон 6888" / H.E.R.
  • "Out Of Oklahoma" - "Смерчи" / Lainey Wilson
  • "Tell Me It's You" - "Муфаса: Король Лев" / Aaron Pierre, Tiffany Boone
  • "Beautiful That Way" - "Последняя шоугерл" / Miley Cyrus

Лучшая операторская работа

  • "Носферату"
  • "Эмилия Перес"
  • "Конклав"
  • "Бруталист"
  • "Дюна: Часть вторая"

Лучший дизайн костюмов

  • "Никому не известный"
  • "Конклав"
  • "Гладиатор 2"
  • "Носферату"
  • "Зла: Сказка о ведьме Запада"

Лучшие визуальные эффекты

  • "Дюна: Часть вторая"
  • "Wicked: Чародейка"
  • "Королевство планеты обезьян"
  • "Смерчи"
  • "Муфаса: Король Лев"

Лучший звук

  • "Бруталист"
  • "Конклав"
  • "Эмилия Перес"
  • "Зла: Сказка о ведьме Запада"
  • "Дикий робот"

Лучший грим и причёска

  • "Другой человек"
  • "Эмилия Перес"
  • "Носферату"
  • "Субстанция"
  • "Зла: Сказка о ведьме Запада"

Лучший монтаж

  • "Анора"
  • "Бруталист"
  • "Конклав"
  • "Эмилия Перес"
  • "Зла: Сказка о ведьме Запада"