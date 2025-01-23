Оскар-2025: полный список номинантов нынешней премии этого года

Стали известны все номинанты на премию Оскар-2025, и киноманов по всему миру уже ждет незабываемое событие. В этом году церемония награждения состоится 2 марта в знаменитом театре "Долби" в Голливуде.

Это мероприятие традиционно привлекает внимание не только любителей кино, но и знаменитостей, критиков и зрителей со всего мира. В материале представлен список номинантов на Оскар-2025.

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Номинанты на Оскар-2025

Номинантов на премию Оскар-2025 объявляют во время прямой трансляции, ставшей важным событием для кинематографического мира.

Объявление номинантов Оскара-2025: смотрите видео онлайн

Лучший фильм

"Анора" (Anora)

"Бруталист" (The Brutalist)

"Полная неизвестность" (A Complete Unknown)

"Конклав" (Conclave)

"Дюна: Часть вторая" (Dune: Part Two)

"Эмилия Перес" (Emilia Pérez)

"Я все еще здесь"

"Мальчишки из Никеля" (Nickel Boys)

"Зла: Сказка о ведьме Запада"

Лучшая режиссерская работа

Шон Бейкер - "Анора"

Брейди Корбет - "Бруталист"

Джеймс Мэнголд - "Боб Дилан: Никому не известен"

Жак Одиар - "Эмилия Перес"

Коралли Фаржа - "Субстанция"

Лучшая мужская роль

Эдриан Броуди - "Бруталист"

Тимоти Шаламе - "Боб Дилан: Никому не известный"

Колман Доминго - "Синг-синг"

Рэйф Файнс - "Конклав"

Себастьян Стэн - "Ученик: Восхождение Трампа"

Лучшая женская роль

Синтия Эриво - "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Карла Гаскон - "Эмилия Перес"

Майки Мэдисон - "Анора"

Деми Мур - "Субстанция"

Фернанда Торрес - "Я все еще здесь"

Лучшая мужская роль второго плана

Юра Борисов - "Анора"

Киран Калкин - "Настоящая боль"

Эдвард Нортон - "Полная неизвестность"

Гай Пирс - "Бруталист"

Джереми Стронг - "Ученик. История Трампа"

Дензел Вашингтон - "Гладиатор II"

Лучшая женская роль второго плана

Моника Барбаро - "Никому не известный"

Ариана Гранде - "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Фелисити Джонс - "Бруталист"

Изабелла Росселлини - "Конклав"

Зои Солдана - "Эмилия Перес"

Лучший оригинальный сценарий

"Анора"

"Бруталист"

"Настоящая боль"

"5 сентября"

"Субстанция"

Лучший адаптированный сценарий

"Никому не известный"

"Конклав"

"Эмилия Перес"

"Мальчишки из "Никеля"

"Синг-Синг"

Лучший анимационный полнометражный фильм

"Поток. Последний кот на Земле"

"Мыслями наизнанку 2"

"Мемуары улитки"

"Дикий робот"

"Уоллес и Громит: Пернатое возмездие"

Лучший международный художественный фильм

"Я все еще здесь" (I'm Still Here) / Бразилия, Франция

"Эмилия Перез" (Emilia Pérez) / Франция

"Кникап" (Kneecap) / Ирландия, Великобритания

"Семена священного инжира" (The Seed of the Sacred Fig) / Франция, Германия

"Вермильо" (Vermiglio) / Италия, Франция, Бельгия

Лучший документальный полнометражный фильм

"Дневники черного ящика" (Black Box Diaries)

"Биби файлы" (The Bibi Files)

"Дочери" (Daughters)

"Нет другой земли" (No Other Land)

"Аллея сахарного тростника" (Sugar Cane Alley)

Лучшая музыка к фильму

"Бруталист"

"Конклав"

"Эмилия Перес"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

"Дикий робот"

Лучшая песня к фильму

"El Mal" - "Эмилия Перез" / Selena Gomez

"Compress / Repress" - "Соперники" / Trent Reznor & Atticus Ross

"Kiss the Sky" - "Дикий робот" / Maren Morris

"Mi Camino" - "Эмилия Перез" / Selena Gomez

"The Journey" - "Батальон 6888" / H.E.R.

"Out Of Oklahoma" - "Смерчи" / Lainey Wilson

"Tell Me It's You" - "Муфаса: Король Лев" / Aaron Pierre, Tiffany Boone

"Beautiful That Way" - "Последняя шоугерл" / Miley Cyrus

Лучшая операторская работа

"Носферату"

"Эмилия Перес"

"Конклав"

"Бруталист"

"Дюна: Часть вторая"

Лучший дизайн костюмов

"Никому не известный"

"Конклав"

"Гладиатор 2"

"Носферату"

"Зла: Сказка о ведьме Запада"

Лучшие визуальные эффекты

"Дюна: Часть вторая"

"Wicked: Чародейка"

"Королевство планеты обезьян"

"Смерчи"

"Муфаса: Король Лев"

Лучший звук

"Бруталист"

"Конклав"

"Эмилия Перес"

"Зла: Сказка о ведьме Запада"

"Дикий робот"

Лучший грим и причёска

"Другой человек"

"Эмилия Перес"

"Носферату"

"Субстанция"

"Зла: Сказка о ведьме Запада"

Лучший монтаж