Оскар-2025: полный список номинантов нынешней премии этого года
Стали известны все номинанты на премию Оскар-2025, и киноманов по всему миру уже ждет незабываемое событие. В этом году церемония награждения состоится 2 марта в знаменитом театре "Долби" в Голливуде.
Это мероприятие традиционно привлекает внимание не только любителей кино, но и знаменитостей, критиков и зрителей со всего мира. В материале представлен список номинантов на Оскар-2025.
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Номинанты на Оскар-2025
Номинантов на премию Оскар-2025 объявляют во время прямой трансляции, ставшей важным событием для кинематографического мира.
Объявление номинантов Оскара-2025: смотрите видео онлайн
Лучший фильм
- "Анора" (Anora)
- "Бруталист" (The Brutalist)
- "Полная неизвестность" (A Complete Unknown)
- "Конклав" (Conclave)
- "Дюна: Часть вторая" (Dune: Part Two)
- "Эмилия Перес" (Emilia Pérez)
- "Я все еще здесь"
- "Мальчишки из Никеля" (Nickel Boys)
- "Зла: Сказка о ведьме Запада"
Лучшая режиссерская работа
- Шон Бейкер - "Анора"
- Брейди Корбет - "Бруталист"
- Джеймс Мэнголд - "Боб Дилан: Никому не известен"
- Жак Одиар - "Эмилия Перес"
- Коралли Фаржа - "Субстанция"
Лучшая мужская роль
- Эдриан Броуди - "Бруталист"
- Тимоти Шаламе - "Боб Дилан: Никому не известный"
- Колман Доминго - "Синг-синг"
- Рэйф Файнс - "Конклав"
- Себастьян Стэн - "Ученик: Восхождение Трампа"
Лучшая женская роль
- Синтия Эриво - "Злая: Сказка о ведьме Запада"
- Карла Гаскон - "Эмилия Перес"
- Майки Мэдисон - "Анора"
- Деми Мур - "Субстанция"
- Фернанда Торрес - "Я все еще здесь"
Лучшая мужская роль второго плана
- Юра Борисов - "Анора"
- Киран Калкин - "Настоящая боль"
- Эдвард Нортон - "Полная неизвестность"
- Гай Пирс - "Бруталист"
- Джереми Стронг - "Ученик. История Трампа"
- Дензел Вашингтон - "Гладиатор II"
Лучшая женская роль второго плана
- Моника Барбаро - "Никому не известный"
- Ариана Гранде - "Злая: Сказка о ведьме Запада"
- Фелисити Джонс - "Бруталист"
- Изабелла Росселлини - "Конклав"
- Зои Солдана - "Эмилия Перес"
Лучший оригинальный сценарий
- "Анора"
- "Бруталист"
- "Настоящая боль"
- "5 сентября"
- "Субстанция"
Лучший адаптированный сценарий
- "Никому не известный"
- "Конклав"
- "Эмилия Перес"
- "Мальчишки из "Никеля"
- "Синг-Синг"
Лучший анимационный полнометражный фильм
- "Поток. Последний кот на Земле"
- "Мыслями наизнанку 2"
- "Мемуары улитки"
- "Дикий робот"
- "Уоллес и Громит: Пернатое возмездие"
Лучший международный художественный фильм
- "Я все еще здесь" (I'm Still Here) / Бразилия, Франция
- "Эмилия Перез" (Emilia Pérez) / Франция
- "Кникап" (Kneecap) / Ирландия, Великобритания
- "Семена священного инжира" (The Seed of the Sacred Fig) / Франция, Германия
- "Вермильо" (Vermiglio) / Италия, Франция, Бельгия
Лучший документальный полнометражный фильм
- "Дневники черного ящика" (Black Box Diaries)
- "Биби файлы" (The Bibi Files)
- "Дочери" (Daughters)
- "Нет другой земли" (No Other Land)
- "Аллея сахарного тростника" (Sugar Cane Alley)
Лучшая музыка к фильму
- "Бруталист"
"Конклав"
"Эмилия Перес"
"Злая: Сказка о ведьме Запада"
"Дикий робот"
Лучшая песня к фильму
- "El Mal" - "Эмилия Перез" / Selena Gomez
- "Compress / Repress" - "Соперники" / Trent Reznor & Atticus Ross
- "Kiss the Sky" - "Дикий робот" / Maren Morris
- "Mi Camino" - "Эмилия Перез" / Selena Gomez
- "The Journey" - "Батальон 6888" / H.E.R.
- "Out Of Oklahoma" - "Смерчи" / Lainey Wilson
- "Tell Me It's You" - "Муфаса: Король Лев" / Aaron Pierre, Tiffany Boone
- "Beautiful That Way" - "Последняя шоугерл" / Miley Cyrus
Лучшая операторская работа
- "Носферату"
- "Эмилия Перес"
- "Конклав"
- "Бруталист"
- "Дюна: Часть вторая"
Лучший дизайн костюмов
- "Никому не известный"
- "Конклав"
- "Гладиатор 2"
- "Носферату"
- "Зла: Сказка о ведьме Запада"
Лучшие визуальные эффекты
- "Дюна: Часть вторая"
- "Wicked: Чародейка"
- "Королевство планеты обезьян"
- "Смерчи"
- "Муфаса: Король Лев"
Лучший звук
- "Бруталист"
- "Конклав"
- "Эмилия Перес"
- "Зла: Сказка о ведьме Запада"
- "Дикий робот"
Лучший грим и причёска
- "Другой человек"
- "Эмилия Перес"
- "Носферату"
- "Субстанция"
- "Зла: Сказка о ведьме Запада"
Лучший монтаж
- "Анора"
- "Бруталист"
- "Конклав"
- "Эмилия Перес"
- "Зла: Сказка о ведьме Запада"