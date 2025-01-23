Цей захід традиційно привертає увагу не тільки любителів кіно, а й знаменитостей, критиків та глядачів з усього світу. У матеріалі представлений список номінтів на Оскар-2025.

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Номінанти на Оскар-2025

Номінантів на премію Оскар-2025 оголошують під час прямої трансляції, що стала важливою подією для кінематографічного світу.

Оголошення номінантів Оскара-2025: дивіться відео онлайн

Найкращий фільм

  • "Анора" (Anora)
  • "Бруталіст" (The Brutalist)
  • "Повна невідомість" (A Complete Unknown)
  • "Конклав" (Conclave)
  • "Дюна: Частина друга" (Dune: Part Two)
  • "Емілія Перес" (Emilia Pérez)
  • "Я все ще тут"
  • "Хлопчаки з Нікеля" (Nickel Boys)
  • "Зла: Казка про відьму Заходу"

Найкраща режисерська робота

  • Шон Бейкер - "Анора"
  • Брейді Корбет - "Бруталіст"
  • Джеймс Менголд - "Боб Ділан: Нікому не відомий"
  • Жак Одіар - "Емілія Перес"
  • Коралі Фаржа - "Субстанція"

Найкраща чоловіча роль

  • Едріан Броуді - "Бруталіст"
  • Тімоті Шаламе - "Боб Ділан: Нікому не відомий"
  • Колман Домінго - "Синг-синг"
  • Рейф Файнс - "Конклав"
  • Себастьян Стен - "Учень: Сходження Трампа"

Найкраща жіноча роль

  • Синтія Еріво - "Зла: Казка про відьму Заходу"
  • Карла Гаскон - "Емілія Перес"
  • Майкі Медісон - "Анора"
  • Демі Мур - "Субстанція"
  • Фернанда Торрес - "Я все ще тут"

Найкраща чоловіча роль другого плану

  • Юрій Борисов - "Анора"
  • Кіран Калкін - "Справжній біль"
  • Едвард Нортон - "Повна невідомість"
  • Гай Пірс - "Бруталіст"
  • Джеремі Стронг - "Учень. Історія Трампа"
  • Дензел Вашингтон - "Гладіатор II"

Найкраща жіноча роль другого плану

  • Моніка Барбаро - "Нікому не відомий"
  • Аріана Гранде - "Зла: Казка про відьму Заходу"
  • Фелісіті Джонс - "Бруталіст"
  • Ізабелла Росселліні - "Конклав"
  • Зої Солдана - "Емілія Перес"

Найкращий оригінальний сценарій

  • "Анора"
  • "Бруталіст"
  • "Справжній біль"
  • "5 вересня"
  • "Субстанція"

Найкращий адаптований сценарій

  • "Нікому не відомий"
  • "Конклав"
  • "Емілія Перес"
  • "Хлопчаки з "Нікеля"
  • "Сінг-Сінг"

Найкращий анімаційний повнометражний фільм

  • "Потік. Останній кіт на Землі"
  • "Думками навиворіт 2"
  • "Мемуари равлика"
  • "Дикий робот"
  • "Воллес і Ґроміт: Перната відплата"

Найкращий міжнародний художній фільм

  • "Я все ще тут" (I'm Still Here) / Бразилія, Франція
  • "Емілія Перез" (Emilia Pérez) / Франція
  • "Кнікап" (Kneecap) / Ірландія, Велика Британія
  • "Насіння священного інжиру" (The Seed of the Sacred Fig) / Франція, Німеччина
  • "Вермільйо" (Vermiglio) / Італія, Франція, Бельгія

Найкращий документальний повнометражний фільм

  • "Щоденники чорної скриньки" (Black Box Diaries)
  • "Бібі файли" (The Bibi Files)
  • "Дочки" (Daughters)
  • "Немає іншої землі" (No Other Land)
  • "Алея цукрової тростини" (Sugar Cane Alley)
  • "Порцелянова війна" (Porcelain War)

Найкраща музика до фільму

  • "Бруталіст"
  • "Конклав"
  • "Емілія Перес"
  • "Зла: Казка про відьму Заходу"
  • "Дикий робот"

Найкраща пісня до фільму

  • "El Mal" - "Емілія Перез" / Selena Gomez
  • "Compress / Repress" - "Суперники" / Trent Reznor & Atticus Ross
  • "Kiss the Sky" - "Дикий робот" / Maren Morris
  • "Mi Camino" - "Емілія Перез" / Selena Gomez
  • "The Journey" - "Батальйон 6888" / H.E.R.
  • "Out Of Oklahoma" - "Смерчі" / Lainey Wilson
  • "Tell Me It’s You" - "Муфаса: Король Лев" / Aaron Pierre, Tiffany Boone
  • "Beautiful That Way" - "Остання шоуґерл" / Miley Cyrus

Найкраща операторська робота

  • "Носферату"
  • "Емілія Перес"
  • "Конклав"
  • "Бруталіст"
  • "Дюна: Частина друга"

Найкращий дизайн костюмів

  • "Нікому не відомий"
  • "Конклав"
  • "Гладіатор 2"
  • "Носферату"
  • "Зла: Казка про відьму Заходу"

Найкращі візуальні ефекти

  • "Дюна: Частина друга"
  • "Wicked: Чародійка"
  • "Королівство планети мавп"
  • "Смерчі"
  • "Муфаса: Король Лев"

Найкращий звук

  • "Бруталіст"
  • "Конклав"
  • "Емілія Перес"
  • "Зла: Казка про відьму Заходу"
  • "Дикий робот"

Найкращий грим та зачіски

  • "Інша людина"
  • "Емілія Перес"
  • "Носферату"
  • "Субстанція"
  • "Зла: Казка про відьму Заходу"

Найкращий монтаж

  • "Анора"
  • "Бруталіст"
  • "Конклав"
  • "Емілія Перес"
  • "Зла: Казка про відьму Заходу"