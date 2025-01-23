Цей захід традиційно привертає увагу не тільки любителів кіно, а й знаменитостей, критиків та глядачів з усього світу. У матеріалі представлений список номінтів на Оскар-2025.
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Номінанти на Оскар-2025
Номінантів на премію Оскар-2025 оголошують під час прямої трансляції, що стала важливою подією для кінематографічного світу.
Оголошення номінантів Оскара-2025: дивіться відео онлайн
Найкращий фільм
- "Анора" (Anora)
- "Бруталіст" (The Brutalist)
- "Повна невідомість" (A Complete Unknown)
- "Конклав" (Conclave)
- "Дюна: Частина друга" (Dune: Part Two)
- "Емілія Перес" (Emilia Pérez)
- "Я все ще тут"
- "Хлопчаки з Нікеля" (Nickel Boys)
- "Зла: Казка про відьму Заходу"
Найкраща режисерська робота
- Шон Бейкер - "Анора"
- Брейді Корбет - "Бруталіст"
- Джеймс Менголд - "Боб Ділан: Нікому не відомий"
- Жак Одіар - "Емілія Перес"
- Коралі Фаржа - "Субстанція"
Найкраща чоловіча роль
- Едріан Броуді - "Бруталіст"
- Тімоті Шаламе - "Боб Ділан: Нікому не відомий"
- Колман Домінго - "Синг-синг"
- Рейф Файнс - "Конклав"
- Себастьян Стен - "Учень: Сходження Трампа"
Найкраща жіноча роль
- Синтія Еріво - "Зла: Казка про відьму Заходу"
- Карла Гаскон - "Емілія Перес"
- Майкі Медісон - "Анора"
- Демі Мур - "Субстанція"
- Фернанда Торрес - "Я все ще тут"
Найкраща чоловіча роль другого плану
- Юрій Борисов - "Анора"
- Кіран Калкін - "Справжній біль"
- Едвард Нортон - "Повна невідомість"
- Гай Пірс - "Бруталіст"
- Джеремі Стронг - "Учень. Історія Трампа"
- Дензел Вашингтон - "Гладіатор II"
Найкраща жіноча роль другого плану
- Моніка Барбаро - "Нікому не відомий"
- Аріана Гранде - "Зла: Казка про відьму Заходу"
- Фелісіті Джонс - "Бруталіст"
- Ізабелла Росселліні - "Конклав"
- Зої Солдана - "Емілія Перес"
Найкращий оригінальний сценарій
- "Анора"
- "Бруталіст"
- "Справжній біль"
- "5 вересня"
- "Субстанція"
Найкращий адаптований сценарій
- "Нікому не відомий"
- "Конклав"
- "Емілія Перес"
- "Хлопчаки з "Нікеля"
- "Сінг-Сінг"
Найкращий анімаційний повнометражний фільм
- "Потік. Останній кіт на Землі"
- "Думками навиворіт 2"
- "Мемуари равлика"
- "Дикий робот"
- "Воллес і Ґроміт: Перната відплата"
Найкращий міжнародний художній фільм
- "Я все ще тут" (I'm Still Here) / Бразилія, Франція
- "Емілія Перез" (Emilia Pérez) / Франція
- "Кнікап" (Kneecap) / Ірландія, Велика Британія
- "Насіння священного інжиру" (The Seed of the Sacred Fig) / Франція, Німеччина
- "Вермільйо" (Vermiglio) / Італія, Франція, Бельгія
Найкращий документальний повнометражний фільм
- "Щоденники чорної скриньки" (Black Box Diaries)
- "Бібі файли" (The Bibi Files)
- "Дочки" (Daughters)
- "Немає іншої землі" (No Other Land)
- "Алея цукрової тростини" (Sugar Cane Alley)
- "Порцелянова війна" (Porcelain War)
Найкраща музика до фільму
- "Бруталіст"
- "Конклав"
- "Емілія Перес"
- "Зла: Казка про відьму Заходу"
- "Дикий робот"
Найкраща пісня до фільму
- "El Mal" - "Емілія Перез" / Selena Gomez
- "Compress / Repress" - "Суперники" / Trent Reznor & Atticus Ross
- "Kiss the Sky" - "Дикий робот" / Maren Morris
- "Mi Camino" - "Емілія Перез" / Selena Gomez
- "The Journey" - "Батальйон 6888" / H.E.R.
- "Out Of Oklahoma" - "Смерчі" / Lainey Wilson
- "Tell Me It’s You" - "Муфаса: Король Лев" / Aaron Pierre, Tiffany Boone
- "Beautiful That Way" - "Остання шоуґерл" / Miley Cyrus
Найкраща операторська робота
- "Носферату"
- "Емілія Перес"
- "Конклав"
- "Бруталіст"
- "Дюна: Частина друга"
Найкращий дизайн костюмів
- "Нікому не відомий"
- "Конклав"
- "Гладіатор 2"
- "Носферату"
- "Зла: Казка про відьму Заходу"
Найкращі візуальні ефекти
- "Дюна: Частина друга"
- "Wicked: Чародійка"
- "Королівство планети мавп"
- "Смерчі"
- "Муфаса: Король Лев"
Найкращий звук
- "Бруталіст"
- "Конклав"
- "Емілія Перес"
- "Зла: Казка про відьму Заходу"
- "Дикий робот"
Найкращий грим та зачіски
- "Інша людина"
- "Емілія Перес"
- "Носферату"
- "Субстанція"
- "Зла: Казка про відьму Заходу"
Найкращий монтаж
- "Анора"
- "Бруталіст"
- "Конклав"
- "Емілія Перес"
- "Зла: Казка про відьму Заходу"