Цей захід традиційно привертає увагу не тільки любителів кіно, а й знаменитостей, критиків та глядачів з усього світу. У матеріалі представлений список номінтів на Оскар-2025.

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Номінанти на Оскар-2025

Номінантів на премію Оскар-2025 оголошують під час прямої трансляції, що стала важливою подією для кінематографічного світу.

Оголошення номінантів Оскара-2025: дивіться відео онлайн

Найкращий фільм

"Анора" (Anora)

"Бруталіст" (The Brutalist)

"Повна невідомість" (A Complete Unknown)

"Конклав" (Conclave)

"Дюна: Частина друга" (Dune: Part Two)

"Емілія Перес" (Emilia Pérez)

"Я все ще тут"

"Хлопчаки з Нікеля" (Nickel Boys)

"Зла: Казка про відьму Заходу"

Найкраща режисерська робота

Шон Бейкер - "Анора"

Брейді Корбет - "Бруталіст"

Джеймс Менголд - "Боб Ділан: Нікому не відомий"

Жак Одіар - "Емілія Перес"

Коралі Фаржа - "Субстанція"

Найкраща чоловіча роль

Едріан Броуді - "Бруталіст"

Тімоті Шаламе - "Боб Ділан: Нікому не відомий"

Колман Домінго - "Синг-синг"

Рейф Файнс - "Конклав"

Себастьян Стен - "Учень: Сходження Трампа"

Найкраща жіноча роль

Синтія Еріво - "Зла: Казка про відьму Заходу"

Карла Гаскон - "Емілія Перес"

Майкі Медісон - "Анора"

Демі Мур - "Субстанція"

Фернанда Торрес - "Я все ще тут"

Найкраща чоловіча роль другого плану

Юрій Борисов - "Анора"

Кіран Калкін - "Справжній біль"

Едвард Нортон - "Повна невідомість"

Гай Пірс - "Бруталіст"

Джеремі Стронг - "Учень. Історія Трампа"

Дензел Вашингтон - "Гладіатор II"

Найкраща жіноча роль другого плану

Моніка Барбаро - "Нікому не відомий"

Аріана Гранде - "Зла: Казка про відьму Заходу"

Фелісіті Джонс - "Бруталіст"

Ізабелла Росселліні - "Конклав"

Зої Солдана - "Емілія Перес"

Найкращий оригінальний сценарій

"Анора"

"Бруталіст"

"Справжній біль"

"5 вересня"

"Субстанція"

Найкращий адаптований сценарій

"Нікому не відомий"

"Конклав"

"Емілія Перес"

"Хлопчаки з "Нікеля"

"Сінг-Сінг"

Найкращий анімаційний повнометражний фільм

"Потік. Останній кіт на Землі"

"Думками навиворіт 2"

"Мемуари равлика"

"Дикий робот"

"Воллес і Ґроміт: Перната відплата"

Найкращий міжнародний художній фільм

"Я все ще тут" (I'm Still Here) / Бразилія, Франція

"Емілія Перез" (Emilia Pérez) / Франція

"Кнікап" (Kneecap) / Ірландія, Велика Британія

"Насіння священного інжиру" (The Seed of the Sacred Fig) / Франція, Німеччина

"Вермільйо" (Vermiglio) / Італія, Франція, Бельгія

Найкращий документальний повнометражний фільм

"Щоденники чорної скриньки" (Black Box Diaries)

"Бібі файли" (The Bibi Files)

"Дочки" (Daughters)

"Немає іншої землі" (No Other Land)

"Алея цукрової тростини" (Sugar Cane Alley)

"Порцелянова війна" (Porcelain War)

Найкраща музика до фільму

"Бруталіст"

"Конклав"

"Емілія Перес"

"Зла: Казка про відьму Заходу"

"Дикий робот"

Найкраща пісня до фільму

"El Mal" - "Емілія Перез" / Selena Gomez

"Compress / Repress" - "Суперники" / Trent Reznor & Atticus Ross

"Kiss the Sky" - "Дикий робот" / Maren Morris

"Mi Camino" - "Емілія Перез" / Selena Gomez

"The Journey" - "Батальйон 6888" / H.E.R.

"Out Of Oklahoma" - "Смерчі" / Lainey Wilson

"Tell Me It’s You" - "Муфаса: Король Лев" / Aaron Pierre, Tiffany Boone

"Beautiful That Way" - "Остання шоуґерл" / Miley Cyrus

Найкраща операторська робота

"Носферату"

"Емілія Перес"

"Конклав"

"Бруталіст"

"Дюна: Частина друга"

Найкращий дизайн костюмів

"Нікому не відомий"

"Конклав"

"Гладіатор 2"

"Носферату"

"Зла: Казка про відьму Заходу"

Найкращі візуальні ефекти

"Дюна: Частина друга"

"Wicked: Чародійка"

"Королівство планети мавп"

"Смерчі"

"Муфаса: Король Лев"

Найкращий звук

"Бруталіст"

"Конклав"

"Емілія Перес"

"Зла: Казка про відьму Заходу"

"Дикий робот"

Найкращий грим та зачіски

"Інша людина"

"Емілія Перес"

"Носферату"

"Субстанція"

"Зла: Казка про відьму Заходу"

Найкращий монтаж