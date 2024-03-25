Среди претендентов на победу: "Как там Катя?", "Довбуш", "Ля Пасилиада" и другие известные украинские ленты. Смотрите, как выглядит полный список номинантов – дальше.

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Список номинантов на "Золоту Дзиґу"

Игровой полнометражный фильм:

"Отец", прод. и реж. Александр Кобзарь

"Довбуш", прод. Максим Асадчий, Даниил Билак, реж. Олесь Санин

"Короли рэпа", прод. Дмитрий Минзянов, реж. Мирослав Латик

"Ля Палисиада", прод. Валерия Сочивец, Саша Чубко, Галина Криворчук, реж Филипп Сотниченко

"Мой карпатский дедушка", прод. Владимир Филиппов, Андрей Суярко, Алла Овсянникова, Александр Коваленко, реж Заза Буадзе

"Уроки толерантности", прод. Сергей Лавренюк, реж. Аркадий Непиталюк

"Путь поколений", прод. Михаил Ухман, реж. Владимир Сидько

"ШТТЛ", прод. Маргарита Гребенчикова, Юрий Артеменко, Жан-Шарль Леви (не номинируется), Олиас Барко (не номинируется) реж. Ади Волтер (не номинируется)

"Я, Нина", прод. Янина Соколова, Юлия Синькевич, Алексей Москаленко, Александра Ивченко, Олеся Корженевская, Светлана Яцинич, реж. Марыся Никитюк

"Как там Катя?", прод. Ольга Матат, Влад Дудко, Сергей Коннов, реж. Кристина Тинькевич

Документальный полнометражный фильм:

"20 дней в Мариуполе", реж. Мстислав Чернов

"Бартка", прод. Артем Голубев, реж Владимир Бакум

"Евродонбас", прод Анна Паленчук, реж. Корней Грицюк

"Жизнь на грани", прод. Павел Пелешок, Юрий Иванишин, реж. Павел Пелешок

"Железные бабочки", прод. Андрей Котляр, реж. Роман Любый

"Откуда куда", прод. Анна Паленчук, реж. Мачек Хамела (не номинируется)

"Звезда. Дума о праве", прод. и реж. Вячеслав Бегун

"Иван и Марта", прод. Оксана Иванюк, реж. Сергей Буковский

"Король Лир: как мы искали любовь во время войны", прод. Полина Герман, реж. Дмитрий Грешко

"Бесконечность за Флорианом", прод. Люба Кнорозок, реж. Алексей Радинский

"Правило 2 стен", прод. Ольга Бесхмельницина, реж. Дэвид Гутник (не номинируется)

"Свет Тени Ивана Чендея", прод. и реж. Вячеслав Бегун

Короткометражный игровой:

"70 000 лет назад", реж. и прод. Эдуард Нечмоглод

"В Париже никто не думает о завтра", реж. Андрей Кокура, прод. Андрей Кокура, Максим Даниэлу (не номинируется), Джуль Шарпантье (не номинируется)

"Большая маленькая война", реж. Мирослав Латик, прод. Оксана Иванюк, Мирослав Латык

"Живая", реж. Владлен Одуденко, прод. Владимир Яценко, Валентин Васянович, Анна Яценко

"Конец истории", реж. и прод. Станислав Битюцкий

"Колыбельная для кота", реж. и прод. Андрей Гиль

"Шампур", реж. и прод. Алексей Боряк

"Как это было", реж. Анастасия Солоневич, Дамиан Коцур (не номинируется), прод. Петр Стечек (не номинируется)

Документальный короткометражный фильм:

"Войсы из Бахмута", реж. и прод. Игорь Бабаев

"Гости из Харькова", реж. Галина Лавринец, прод. Александра Братищенко

"Аисты всегда возвращаются домой", реж. Гала Козютинская, прод. Игорь Бабаев

"Мы вернем доверие харьковчан и будем качественно обслуживать жилые здания", реж. и прод. Максим Ходак

"Под крылом ночи", реж. Леся Дяк, прод. Наталья Либет

"Чернобыль 22", реж. Алексей Радинский, прод. Люба Кнорозок

Анимационный фильм:

"Остановка", прод. Елена Касавина, реж. Екатерина Омельяненко

"Мариуполь. Сто ночей", прод. Андрей Палатный, реж. София Мельник

"Мокош", прод. Анна Дудко, Александр Шатковский, реж. Анна Дудко

"Орка", прод. Дмитрий Белинский, реж. Никита Ратников

Сериал:

"Волонтеры", прод. Наум Баруля, реж Андрей Бурлака

"Горячий", прод. Ирина Храновская, реж. Олег Туранский

"Друзья", прод. Аким Галимов, Владимир Москалец, Илона Гребенюк, реж. Павел Тупик

"Мое кино", прод. Кирилл Бин, реж. Сергей Сторожев

"Новогодняя шкереберть", прод. Оксана Иванюк, Мирон Латик, реж. Мирон Латик

"Перевозчица", прод. Евгений Туник, Анастасия Батаева-Докаленко, Людмила Семчук, Екатерина Шевелюк, реж. Евгений Туник

"Хранилища. Восемь историй", прод. Виталий Е, реж. Кирилл Бин

"Табун", прод. Ирина Храновская, реж. Дмитрий Андриянов

"Украинские дворцы. Золотые сутки-2", прод. Аким Галимов, Руслан Шарипов, Станислав Зурахов, реж-пост. Дарья Сарычева

"Штурм", прод. Ирина Храновская, реж. Заза Буадзе

Члены Киноакадемии уже начали голосование за номинантов на Восьмую Национальную кинопремию. Этот процесс продлится до 6 мая. Номинанты "Золотой Дзиги" в 21 номинации станут известны примерно 13 мая. А уже имена победителей мы узнаем в июне 2024 года.