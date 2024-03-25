Среди претендентов на победу: "Как там Катя?", "Довбуш", "Ля Пасилиада" и другие известные украинские ленты. Смотрите, как выглядит полный список номинантов – дальше.
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Список номинантов на "Золоту Дзиґу"
Игровой полнометражный фильм:
- "Отец", прод. и реж. Александр Кобзарь
- "Довбуш", прод. Максим Асадчий, Даниил Билак, реж. Олесь Санин
- "Короли рэпа", прод. Дмитрий Минзянов, реж. Мирослав Латик
- "Ля Палисиада", прод. Валерия Сочивец, Саша Чубко, Галина Криворчук, реж Филипп Сотниченко
- "Мой карпатский дедушка", прод. Владимир Филиппов, Андрей Суярко, Алла Овсянникова, Александр Коваленко, реж Заза Буадзе
- "Уроки толерантности", прод. Сергей Лавренюк, реж. Аркадий Непиталюк
- "Путь поколений", прод. Михаил Ухман, реж. Владимир Сидько
- "ШТТЛ", прод. Маргарита Гребенчикова, Юрий Артеменко, Жан-Шарль Леви (не номинируется), Олиас Барко (не номинируется) реж. Ади Волтер (не номинируется)
- "Я, Нина", прод. Янина Соколова, Юлия Синькевич, Алексей Москаленко, Александра Ивченко, Олеся Корженевская, Светлана Яцинич, реж. Марыся Никитюк
- "Как там Катя?", прод. Ольга Матат, Влад Дудко, Сергей Коннов, реж. Кристина Тинькевич
Документальный полнометражный фильм:
- "20 дней в Мариуполе", реж. Мстислав Чернов
- "Бартка", прод. Артем Голубев, реж Владимир Бакум
- "Евродонбас", прод Анна Паленчук, реж. Корней Грицюк
- "Жизнь на грани", прод. Павел Пелешок, Юрий Иванишин, реж. Павел Пелешок
- "Железные бабочки", прод. Андрей Котляр, реж. Роман Любый
- "Откуда куда", прод. Анна Паленчук, реж. Мачек Хамела (не номинируется)
- "Звезда. Дума о праве", прод. и реж. Вячеслав Бегун
- "Иван и Марта", прод. Оксана Иванюк, реж. Сергей Буковский
- "Король Лир: как мы искали любовь во время войны", прод. Полина Герман, реж. Дмитрий Грешко
- "Бесконечность за Флорианом", прод. Люба Кнорозок, реж. Алексей Радинский
- "Правило 2 стен", прод. Ольга Бесхмельницина, реж. Дэвид Гутник (не номинируется)
- "Свет Тени Ивана Чендея", прод. и реж. Вячеслав Бегун
Короткометражный игровой:
- "70 000 лет назад", реж. и прод. Эдуард Нечмоглод
- "В Париже никто не думает о завтра", реж. Андрей Кокура, прод. Андрей Кокура, Максим Даниэлу (не номинируется), Джуль Шарпантье (не номинируется)
- "Большая маленькая война", реж. Мирослав Латик, прод. Оксана Иванюк, Мирослав Латык
- "Живая", реж. Владлен Одуденко, прод. Владимир Яценко, Валентин Васянович, Анна Яценко
- "Конец истории", реж. и прод. Станислав Битюцкий
- "Колыбельная для кота", реж. и прод. Андрей Гиль
- "Шампур", реж. и прод. Алексей Боряк
- "Как это было", реж. Анастасия Солоневич, Дамиан Коцур (не номинируется), прод. Петр Стечек (не номинируется)
Документальный короткометражный фильм:
- "Войсы из Бахмута", реж. и прод. Игорь Бабаев
- "Гости из Харькова", реж. Галина Лавринец, прод. Александра Братищенко
- "Аисты всегда возвращаются домой", реж. Гала Козютинская, прод. Игорь Бабаев
- "Мы вернем доверие харьковчан и будем качественно обслуживать жилые здания", реж. и прод. Максим Ходак
- "Под крылом ночи", реж. Леся Дяк, прод. Наталья Либет
- "Чернобыль 22", реж. Алексей Радинский, прод. Люба Кнорозок
Анимационный фильм:
- "Остановка", прод. Елена Касавина, реж. Екатерина Омельяненко
- "Мариуполь. Сто ночей", прод. Андрей Палатный, реж. София Мельник
- "Мокош", прод. Анна Дудко, Александр Шатковский, реж. Анна Дудко
- "Орка", прод. Дмитрий Белинский, реж. Никита Ратников
Сериал:
- "Волонтеры", прод. Наум Баруля, реж Андрей Бурлака
- "Горячий", прод. Ирина Храновская, реж. Олег Туранский
- "Друзья", прод. Аким Галимов, Владимир Москалец, Илона Гребенюк, реж. Павел Тупик
- "Мое кино", прод. Кирилл Бин, реж. Сергей Сторожев
- "Новогодняя шкереберть", прод. Оксана Иванюк, Мирон Латик, реж. Мирон Латик
- "Перевозчица", прод. Евгений Туник, Анастасия Батаева-Докаленко, Людмила Семчук, Екатерина Шевелюк, реж. Евгений Туник
- "Хранилища. Восемь историй", прод. Виталий Е, реж. Кирилл Бин
- "Табун", прод. Ирина Храновская, реж. Дмитрий Андриянов
- "Украинские дворцы. Золотые сутки-2", прод. Аким Галимов, Руслан Шарипов, Станислав Зурахов, реж-пост. Дарья Сарычева
- "Штурм", прод. Ирина Храновская, реж. Заза Буадзе
Члены Киноакадемии уже начали голосование за номинантов на Восьмую Национальную кинопремию. Этот процесс продлится до 6 мая. Номинанты "Золотой Дзиги" в 21 номинации станут известны примерно 13 мая. А уже имена победителей мы узнаем в июне 2024 года.