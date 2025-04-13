За последнее время вышло немало криминальных сериалов, которые нельзя пропустить. Об этом пишет Кино 24 со ссылкой на Vogue.

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"Юношество"

Это новый хит Netflix, рассказывающий о 13-летнем школьнике Джейми Миллере. Его арестовали по подозрению в убийстве одноклассницы Кэти. Жизнь парня и его родителей становится еще тем испытанием, ведь полиция, психолог и адвокат берутся за расследование. Сериал не создан на реальных событиях, но связан с преступностью в Великобритании, темой токсичной маскулинности и влияния соцсетей на молодых мужчин.

"Юношество": смотрите трейлер онлайн

"Гангстерленд"

Наркобизнесом в Лондоне руководит супруги – Мейв и Конрад Гарриганы. Их внук встревает в конфликт с представителями другой семьи – Стивенсонов. Теперь между кланами начинается война. Уладить все это помогает отчаянный Гарри да Соуза в исполнении Тома Харди. Интересно, что несколько эпизодов сериала снимал Гай Ричи.

"Гангстерленд": смотрите трейлер онлайн

"Счастливое лицо"

В центре сюжета – Мелисса Мур, которая в 15 лет узнала, что ее отец – серийный маньяк по прозвищу "Убийца с улыбкой". Много лет спустя она пытается начать новую жизнь, а отец, отбывавший пожизненное заключение, внезапно возвращается. Мелиссе следует выяснить, не планирует ли суд казнить невиновного человека за преступления, которых он не совершил. Сериал создан на основе реальной истории убийцы Кита Джесперсона.

"Счастливое лицо": смотрите трейлер онлайн

"Цель номер один"

Математик Эдвард Брукс скоро может совершить прорыв – он нашел закономерность в простых числах, что позволяет расшифровывать цифровые ключи. Но теперь на него охотится теневая организация, как хочет использовать Эдварда для открытия доступа ко всем компьютерам. У математика остается лишь один человек, которому можно доверять – агент Тайла.

"Цель номер один": смотрите трейлер онлайн

"Скучаю по тебе"

Жених успешной детективки Кэт Донован загадочно исчез 11 лет назад. Вдруг она увидела лицо Джша в приложении для знакомств. Пока Кэт расследует новое дело, тоже связанное с исчезновением, у нее складываются пазлы. Это связано не только с бывшим возлюбленным, но и с убийством ее отца.

"Скучаю по тебе": смотрите трейлер онлайн