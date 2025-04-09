Пользователи Reddit рассказали о сериалах, которым удалось совместить эти две характеристики – начало, что цепляет, и финал, который не разочарует. По мнению киноманов, они просматриваются на одном дыхании и надолго оставляют впечатление, передает Кино 24.
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"Чернобыль"
Год выхода: 2019
Количество серий: 5
Рейтинг IMDb: 9,3
Столько эмоций одновременно, но так захватывает,
– поделился пользователь.
Британско-американская историческая драма рассказывает о взрыве реактора на Чернобыльской атомной электростанции, одну из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. Повествование ведется от имени Валерия Легасова, который рассказывает о своих воспоминаниях, причинах трагедии и ее последствиях. Это экранизированные истории участников событий, выживших после страшной катастрофы.
"Чернобыль": смотрите трейлер онлайн
"Братья по оружию"
Год выхода: 2001
Количество серий: 10
Рейтинг IMDb: 9,4
Сериал очень мощный и интересный,
– поделился один из киноманов.
События сериала происходят во время Второй мировой войны. Он рассказывает о боевом пути воздушно-десантной дивизии США. Это от тренировочного лагеря до серьезных военных операций на территории врага и последней битвы. Все это описывается от имени простых солдат, которые до этого были обычными ребятами.
"Братья по оружию": смотрите трейлер онлайн
"Девушки из Дерри"
Год выхода: 2018 – 2022
Количество серий: 19
Рейтинг IMDb: 8,5
Жаль, что серии короткие. Сериал просто невероятный,
– пишут в сети.
Ирландия в период 90-х находится на грани кризиса, на улицах вооруженные люди, но главная героиня Эрин не готова отсиживаться дома. Она хочет наладить настоящее и строить счастливое будущее. В школе девушка попадает в разные приключения. Пока страна готовится к войне, подростки пытаются жить каждым днем.
"Девушки из Дерри": смотрите трейлер онлайн
"Тёмное дитя"
Год выхода: 2013 – 2017
Количество серий: 50
Рейтинг IMDb: 8,3
Все, кто не смотрел этот сериал – обязательно сделайте это сейчас. Вы вернетесь, чтобы поблагодарить нас,
– поделились пользователи.
Героини сериала узнают, что являются клонами. Сара Мэннинг становится свидетелем самоубийства одного из клонов – детектива Элизабет. Сара присваивает себе ее личность. Также в сериале фигурируют и другие женщины, – всех их играет одна актриса. Кино захватывает поднятием важной темы – моральных и этических последствий клонирования человека.
"Тёмное дитя": смотрите трейлер онлайн