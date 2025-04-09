Если вам не хватает отдыха и релакса, самое время включить этот сериал. Тем более, что лента насчитывает всего 8 эпизодов. В материале Кино 24 мы расскажем больше о сюжете.

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О чем сюжет сериала "Наставления для барышень"

Говорят, что этот сериал точно понравится фанатам "Бриджертонов". Ведь действие происходит в Испании XIX века. Удивительные костюмы, светские интриги и страстная любовь – все, что любят наши зрители.



В центре сюжета Елена Бьянда, которая является лучшей компаньонкой города. Она помогает состоятельным девушкам найти достойного жениха и удачно выйти замуж.

"Наставления для барышень": смотрите онлайн трейлер сериала

Елена требовательна к себе, своим подопечным и их женихам. Принципиальная и строгая, она никогда не позволит своим девушкам "выскочить" за первого попавшегося. Однако иногда любви и чувствам не помешают никакие правила.

Кстати, на днях новый блестящий украинский сериал стал одним из самых популярных на Netflix: что это за лента