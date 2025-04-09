Користувачі Reddit розповіли про серіали, яким вдалося поєднати ці дві характеристики – початок, що чіпляє, та фінал, який не розчарує. На думку кіноманів, вони переглядаються на одному диханні та надовго залишають враження, передає Кіно 24.

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"Чорнобиль"

Рік виходу: 2019

Кількість серій: 5

Рейтинг IMDb: 9,3

Стільки емоцій одночасно, але так захоплює,

– поділився користувач.

Британсько-американська історична драма розповідає про вибух реактора на Чорнобильській атомній електростанції, одну з найбільших техногенних катастроф в історії людства. Оповідь ведеться від імені Валерія Легасова, який розказує про свої спогади, причини трагедії та її наслідки. Це екранізовані історії учасників подій, що вижили після страшної катастрофи.

"Чорнобиль": дивіться трейлер онлайн

"Брати по зброї"

Рік виходу: 2001

Кількість серій: 10

Рейтинг IMDb: 9,4

Серіал дуже потужний та цікавий,

– поділився один з кіноманів.

Події серіалу відбуваються у час Другої світової війни. Він розповідає про бойовий шлях повітряно-десантної дивізії США. Це від тренувального табору аж до серйозних військових операцій на території ворога та останньої битви. Все це описується від імені простих солдатів, які до цього були звичайними хлопцями.

"Брати по зброї": дивіться трейлер онлайн

"Дівчата з Деррі"

Рік виходу: 2018 – 2022

Кількість серій: 19

Рейтинг IMDb: 8,5

Шкода, що серії короткі. Серіал просто неймовірний,

– пишуть в мережі.

Ірландія у період 90-х перебуває на межі кризи, на вулицях озброєні люди, але головна героїня Ерін не готова відсиджуватися вдома. Вона хоче налагодити теперішнє і будувати щасливе майбутнє. У школі дівчина потрапляє у різні пригоди. Поки країна готується до війни, підлітки намагаються жити кожним днем.

"Дівчата з Деррі": дивіться трейлер онлайн

"Чорна сирітка"

Рік виходу: 2013 – 2017

Кількість серій: 50

Рейтинг IMDb: 8,3

Усі, хто не дивився цей серіал – обов'язково зробіть це зараз. Ви повернетеся, щоб подякувати нам,

– поділилися користувачі.

Героїні серіалу дізнаються, що є клонами. Сара Меннінг стає свідком самогубства одного з клонів – детективки Елізабет. Сара привласнює собі її особистість. Також у серіалі фігурують й інші жінки, – усіх їх грає одна акторка. Кіно захоплює підняттям важливої теми – моральних та етичних наслідків клонування людини.

"Чорна сирітка": дивіться трейлер онлайн