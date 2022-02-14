История в новом проекте будет разворачиваться за тысячи лет до событий из книг писателя Джона Толкина и фильмов Питера Джексона по мотивам "Властелина колец". Известно, что Amazon уже запланировал 5 сезонов этого сериала, сообщает 24 канал.

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В первом сезоне будет 8 серий, бюджет которых составил 464 миллиона долларов. Шоураннерами сериала являются Джон Д. Пейн и Патрик Маккей. Режиссером первых двух эпизодов будет Хуан Антонио Байона.

Главные роли в сериале сыграют:

Ленни Генри ("Гарри Поттер и узник Азкабана"),

Роберт Арамайо ("Игра престолов"),

Назанин Боньяди ("Отель Мумбаи: противостояние"),

Морфидд Кларк ("темные материи"," Дракула") и другие звезды.

В тизере-трейлере можно подробнее рассмотреть главных персонажей, в частности молодых Эльронда и Леди Галадриэль, кроме этого, в видео мы видим уже знакомые и новые удивительные локации.

"Властелин колец: Кольца власти": смотрите тизер-трейлер к сериалу