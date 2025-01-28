Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Квартал 95". В сети уже можно посмотреть трейлер новой украинской комедии.

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Что известно о фильме "раша гудбай"

Сюжет фильма разворачивается вокруг украинки, которая в течение десяти лет жила под оккупацией. Это время не только изменило ее повседневную жизнь, но и глубоко повлияло на ее сознание, формируя новую реальность, полную пропаганды и ложных идей. Вследствие промывки мозгов, героиня стала пропагандисткой фейков, касающихся Украины, и искренне верила в ложные нарративы, которые навязывались через медиа и другие каналы влияния.

Однако неожиданно для себя она попадает на Запад Украины. Это оказывается настоящим шоком для ее сознания, ведь реальность, которую она увидела, кардинально отличается от того, что ей навязывалось. На западе страны она сталкивается с людьми, которые говорят другое, показывают другую Украину – ту, которую она не знала, о которой ей никогда не рассказывали. Этот момент становится настоящим поворотом в ее жизни.

"раша гудбай": смотрите онлайн трейлер фильма

Героиня начинает переосмысливать все свои убеждения, пытаясь понять, что из того, во что она верила, на самом деле было правдой. Этот процесс оказывается тяжелым и мучительным, ведь каждая часть ее сознания, каждая упрямая мысль, что была частью ее "новой реальности", начинает разрушаться.

В фильме появятся актеры, которых хорошо знают украинские зрители, среди которых Андрей Исаенко, Екатерина Варченко, Алексей Нагрудный и Анна Буткевич. Саундтрек к фильму создали известные украинские музыканты Ріапобой и MBreeze.

Создатели фильма говорят, что "раша гудбай" станет настоящей "прививкой от русского мира". По их словам, фильм имеет целью показать четкую антиимперскую позицию и смело осветить актуальные проблемы, касающиеся идентичности, борьбы с пропагандой и последствиями влияния иностранных идеологий.

Создатели обещают, что кино будет не только комедийным, но и глубоким, поднимая важные социальные и политические темы, что сейчас актуальны для Украины и мира.