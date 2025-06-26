В кино с 30 октября, дистрибьютор – Green Light Films. Кино 24 рассказывает больше о сюжете и тизере.

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Что известно о фильме "Родительское собрание"

По сюжету, герои встретятся за школьной партой, как раз накануне Хэллоуина, чтобы обсудить результаты выборов президента школы.

Подозрения в фальсификациях, взаимные обвинения в подкупе, популистские лозунги, буллинг и шантаж – в ход идет все, чтобы обеспечить победу именно своему чаду. Ведь когда речь идет о власти, даже школьную, взрослые теряют здравый смысл быстрее, чем дети. Атмосфера накаляется до предела – и остается один вопрос: кто выйдет из них победителем?

"Родительское собрание": смотрите онлайн тизер фильма

"Родительское собрание" – следующий фильм в линейке комедий с социальным подтекстом от создателей "Собрания ОСМД".

Проект обещает не просто рассмешить, но и показать на примере микромодели общества – родительского комитета – актуальные проблемы, среди которых:

перекладывание ответственности за воспитание ребенка, как игра в "пинг-понг" между родителями и школьной системой,

завышенные ожидания, следствием которых являются эмоциональные качели и выгорание,

недоразумения между поколениями, которые не привыкли слышать и прислушиваться друг к другу,

копирование агрессивных паттернов, что является частой предпосылкой буллинга,

извечный вопрос о роли педагогов в формировании личности ребенка.

В ролях – любимцы публики: неповторимый Евгений Янович, автор и ведущий шоу 20:23 и фронтмен "Мамахихотала", актеры студии "Мамахихотала" Олег Маслюк и Владимир Кравчук, непревзойденная Антонина Хижняк, актриса кино и дубляжа, харизматичный актер театра и кино Назар Заднепровский и очаровательная Анастасия Цимбалару, для которой лента станет дебютом в полнометражном кино.

Каждый из них воплотит на экране персонажей, в которых зрители узнают себя, своих родителей, друзей или знакомых, и судя по тизеру, их герои не остановятся ни перед чем, поэтому готовьтесь к интересным перевоплощениям. Однако, это лишь часть звездного каста, впереди – еще больше известных имен и неожиданных камео.

Съемки ленты стартуют уже через несколько недель, а премьера запланирована накануне Хэллоуина – 30 октября в кино. Не пропустите очень смешные родительские собрания.