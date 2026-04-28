Старый украинский сериал, который был безумно популярен среди зрителей

В 2019 году на Новом канале вышел молодежный сериал "Новенькая". У него открытый финал, поэтому зрители надеялись на продолжение, однако создатели все же сняли только 1 сезон.

Если вы поймали ностальгию и ищете, что интересного посмотреть, то советуем сериал "Новенькая". В материале 24 Канала найдете описание сюжета, трейлер и актерский состав.

О чем сериал "Новенькая"?

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 20

: 20 Рейтинг IMDb : 6.8/10

Жизнь десятиклассницы Веры переворачивает с ног на голову один звонок. Полиция поймала брата девушки за торговлю наркотиками. Чтобы помочь ему избежать тюрьмы, главная героиня переводится в элитную школу для богатых детей. Там она должна найти того, кто снабжает наркотики.

Главный подозреваемый – самый крутой парень школы Роман, отец которого может решить любую проблему. Он увлекается музыкой: вместе с друзьями играет в группе "Банда".

Неожиданно Вера и Роман влюбляются друг в друга. Теперь девушка должна сделать сложный выбор: сдать парня полиции, чтобы спасти брата, или встать в его защиту.

"Новенька": смотрите онлайн трейлер сериала

Кто снялся в сериале?

В сериале "Новенькая" невероятный актерский состав. Главные роли сыграли Анастасия Нестеренко (Вера), Егор Козлов (Роман Журавский), Евгений Лесничий (Ден), Ярослав Шахторин (Свят).

Также в сериале снялись Ирина Макарова, Анна Тихомирова, Максим Девизоров, Вероника Лукьяненко, Ангелина Самчик, Екатерина Дичка, Александра Люта и другие.

Кстати, официальным саундтреком к "Новенькой" стала песня "Паруса" MELOVIN, которая является одной из популярнейших в его репертуаре. Кроме того, именно его голосом Роман поет в группе "Банда".

Саундтрек к сериалу "Новенькая": смотрите видео онлайн

