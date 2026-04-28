Старый украинский сериал, который был безумно популярен среди зрителей
- Сериал "Новенькая" рассказывает о десятикласснице Вере, которая пытается спасти брата, переведясь в элитную школу, чтобы найти поставщика наркотиков.
- Главные роли исполнили Анастасия Нестеренко и Егор Козлов, а официальным саундтреком стала песня "Паруса" MELOVIN.
В 2019 году на Новом канале вышел молодежный сериал "Новенькая". У него открытый финал, поэтому зрители надеялись на продолжение, однако создатели все же сняли только 1 сезон.
Если вы поймали ностальгию и ищете, что интересного посмотреть, то советуем сериал "Новенькая".
О чем сериал "Новенькая"?
- Количество сезонов : 1
- Количество серий : 20
- Рейтинг IMDb : 6.8/10
Жизнь десятиклассницы Веры переворачивает с ног на голову один звонок. Полиция поймала брата девушки за торговлю наркотиками. Чтобы помочь ему избежать тюрьмы, главная героиня переводится в элитную школу для богатых детей. Там она должна найти того, кто снабжает наркотики.
Главный подозреваемый – самый крутой парень школы Роман, отец которого может решить любую проблему. Он увлекается музыкой: вместе с друзьями играет в группе "Банда".
Неожиданно Вера и Роман влюбляются друг в друга. Теперь девушка должна сделать сложный выбор: сдать парня полиции, чтобы спасти брата, или встать в его защиту.
Кто снялся в сериале?
В сериале "Новенькая" невероятный актерский состав. Главные роли сыграли Анастасия Нестеренко (Вера), Егор Козлов (Роман Журавский), Евгений Лесничий (Ден), Ярослав Шахторин (Свят).
Также в сериале снялись Ирина Макарова, Анна Тихомирова, Максим Девизоров, Вероника Лукьяненко, Ангелина Самчик, Екатерина Дичка, Александра Люта и другие.
Кстати, официальным саундтреком к "Новенькой" стала песня "Паруса" MELOVIN, которая является одной из популярнейших в его репертуаре. Кроме того, именно его голосом Роман поет в группе "Банда".
"Поймать Кайдаша"– сериал, вдохновленный повестью Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья", однако события разворачиваются в 2005 – 2014 годах.
"Первые ласточки" – события первого сезона происходят в школе, которую встряхивает самоубийство ученицы. Следователь Ольга Макарова берется за расследование дела: она пытается узнать, девушка самостоятельно ушла из жизни, или кто-то столкнул ее с крыши многоэтажки.