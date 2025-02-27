В марте на Netflix появится немало интересных новинок, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Премьера от Меган Маркл, итальянская история с Девой Кассель, Милли Бобби Браун в новой роли– все это зрители увидят в следующем месяце.

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"С любовью, Меган"

Премьера 3 марта

Жена принца Гарри представит собственное лайфстайл-шоу, где поделится любимыми советами и маленькими хитростями по кулинарии, садоводства и оформления дома. Меган приглашает присоединиться к ней на кухне и во дворе своего дома по любимым делам.

"С любовью, Меган": смотрите трейлер онлайн

"Хаос. Убийства Мэнсонов"

Премьера: 7 марта

Документальный фильм исследует, как серийный убийца Чарльз Мэнсон контролировал сознание других людей. Последователи преступника по его приказу убили семь человек. Как это произошло и при чем здесь эксперименты ЦРУ – покажут в ленте.

"Хаос. Убийства Мэнсонов": смотрите трейлер онлайн

"Гепард"

Премьера: 5 марта

События сериала разворачиваются в Сицилии в 1860-х годах. Дон Фабрицио Корбера, живущий респектабельной жизнью, может утратить свой статус. Объединение Италии угрожает местной аристократии. Чтобы удержаться на плаву, он хочет женить своего племянника на богатой Анжелике, но чувства мешают. В проекте снялась невероятная Дева Кассель.

"Гепард": смотрите трейлер онлайн

"Вкусность"

Премьера: 7 марта

В центре сюжета – богатая немецкая семья, которая нанимает домашнюю работницу во время летних каникул в Провансе. Со временем члены семьи понимают, что у молодой девушки есть определенные опасные планы.

"Вкусность": смотрите трейлер онлайн

"Электрический штат"

Премьера: 14 марта

Милли Бобби Браун в новом научно-фантастическом фильме сыграет Мишель, которая получает в подарок от своего пропавшего брата– работа. Они отправляются на поиски парня, а компанию им составляют персонажи, которых воплотил звездный состав актеров.

"Электрический штат": смотрите трейлер онлайн

"Резиденция"

Премьера: 20 марта

Комедия расскажет о загадочном убийстве в Белом доме. Эксцентричный детектив должен исследовать 132 комнаты и 157 подозреваемых, чтобы узнать – кто здесь настоящий преступник.

"Резиденция": смотрите трейлер онлайн