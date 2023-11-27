5 новогодних мультфильмов, которые нужно посмотреть в декабре

Праздники приближаются, так что пора просматривать любимые новогодние ленты. Чтобы добавить холодным вечерам уют и праздничную атмосферу, стоит посмотреть мультфильмы, которые полностью проникнуты духом Рождества.

Это ленты, которые понравятся и взрослым, и малым. Далее расскажем о нескольких мультфильмах, которые обязательно стоит посмотреть в декабре, перед Рождеством и Новым годом.

Интересно 5 фильмов, которые помогут дисциплинироваться

"Полярный экспресс", 2004

Этот мультфильм снят по мотивам одноименной книги Криса Ван Оллсбурга. Сюжет развивается вокруг мальчика, не верящего в чудеса и Санта Клауса. Однажды в канун Рождества он получает возможность отправиться на Северный Полюс, чтобы убедиться в том, что Санта действительно существует. И это невероятное путешествие, полное приключений, происходит на волшебном поезде.

"Полярный экспресс": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Рождественская история", 2009

Кіно навчає нас вірити в неможливе.допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Эту экранизацию легендарной одноименной повести Чарльза Диккенса вы точно должны посмотреть накануне праздников.

Главному герою – скряге Эбенезеру Скруджу плевать на все праздники, поскольку он убежден, что они созданы только для того, чтобы мешать людям зарабатывать деньги. Мужчину интересует только личная выгода. Однако накануне Рождества к нему приходит дух друга Джейкоба Марли, который умер 7 лет назад, но до сих пор не может обрести покой. Чтобы Скрудж не повторил судьбы Джейкоба, тот отсылает к нему три духа Рождества – прошлого, настоящего и будущего. Благодаря этому Эбенезер начинает смотреть на мир по-другому.

"Рождественская история": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Стражи легенд", 2012

Злой демон Питч собирает Санта Клауса, Зубную Фею, Песочного Человека и Пасхального Кролика. Он угрожает сказочным персонажам тем, что дети перестанут верить в чудеса. Чтобы спасти праздничный дух, Стражи должны объединиться и вместе противостоять злу. И только вера в чудо помогает им не опустить руки, когда все кажется утраченным.

"Стражи легенд": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Спасти Санту", 2013

Перед Рождеством Санта Клаус оказывается в огромной передряге, так что праздник оказывается под угрозой. Чтобы спасти Рождество, веселый и храбрый эльф решается отправиться в опасное путешествие временем. Если все удастся, то Санта сможет порадовать малышей подарками, которых они ждут круглый год.

"Спасти Санту": смотрите онлайн мультфильм трейлер.

"Гринч", 2018

Гринч – зеленое пушистое существо, презирающее Рождество и все, что с ним связано. Когда жители городка Уовиль готовятся к ежегодному празднованию, Гринч решает переодеться в Санту Клауса и украсть все подарки. Однако впоследствии он понимает, что этот план не сделает его счастливым. Что сможет растопить сердце Гринча и удастся ли ему полюбить Рождество?

"Гринч": смотрите онлайн трейлер мультфильма