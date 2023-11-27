5 новогодних мультфильмов, которые нужно посмотреть в декабре
Источник:"Фильмы. Сериалы"
Праздники приближаются, так что пора просматривать любимые новогодние ленты. Чтобы добавить холодным вечерам уют и праздничную атмосферу, стоит посмотреть мультфильмы, которые полностью проникнуты духом Рождества.
Это ленты, которые понравятся и взрослым, и малым. Далее расскажем о нескольких мультфильмах, которые обязательно стоит посмотреть в декабре, перед Рождеством и Новым годом.
Интересно 5 фильмов, которые помогут дисциплинироваться
"Полярный экспресс", 2004
Этот мультфильм снят по мотивам одноименной книги Криса Ван Оллсбурга. Сюжет развивается вокруг мальчика, не верящего в чудеса и Санта Клауса. Однажды в канун Рождества он получает возможность отправиться на Северный Полюс, чтобы убедиться в том, что Санта действительно существует. И это невероятное путешествие, полное приключений, происходит на волшебном поезде.
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"Рождественская история", 2009
Эту экранизацию легендарной одноименной повести Чарльза Диккенса вы точно должны посмотреть накануне праздников.
Главному герою – скряге Эбенезеру Скруджу плевать на все праздники, поскольку он убежден, что они созданы только для того, чтобы мешать людям зарабатывать деньги. Мужчину интересует только личная выгода. Однако накануне Рождества к нему приходит дух друга Джейкоба Марли, который умер 7 лет назад, но до сих пор не может обрести покой. Чтобы Скрудж не повторил судьбы Джейкоба, тот отсылает к нему три духа Рождества – прошлого, настоящего и будущего. Благодаря этому Эбенезер начинает смотреть на мир по-другому.
"Рождественская история": смотрите онлайн трейлер мультфильма
"Стражи легенд", 2012
Злой демон Питч собирает Санта Клауса, Зубную Фею, Песочного Человека и Пасхального Кролика. Он угрожает сказочным персонажам тем, что дети перестанут верить в чудеса. Чтобы спасти праздничный дух, Стражи должны объединиться и вместе противостоять злу. И только вера в чудо помогает им не опустить руки, когда все кажется утраченным.
"Стражи легенд": смотрите онлайн трейлер мультфильма
"Спасти Санту", 2013
Перед Рождеством Санта Клаус оказывается в огромной передряге, так что праздник оказывается под угрозой. Чтобы спасти Рождество, веселый и храбрый эльф решается отправиться в опасное путешествие временем. Если все удастся, то Санта сможет порадовать малышей подарками, которых они ждут круглый год.
"Спасти Санту": смотрите онлайн мультфильм трейлер.
"Гринч", 2018
Гринч – зеленое пушистое существо, презирающее Рождество и все, что с ним связано. Когда жители городка Уовиль готовятся к ежегодному празднованию, Гринч решает переодеться в Санту Клауса и украсть все подарки. Однако впоследствии он понимает, что этот план не сделает его счастливым. Что сможет растопить сердце Гринча и удастся ли ему полюбить Рождество?
"Гринч": смотрите онлайн трейлер мультфильма