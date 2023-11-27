Це стрічки, які сподобаються і дорослим, і малим. Далі розповімо про кілька мультфільмів, які обов'язково варто переглянути в грудні, перед Різдвом та Новим роком.

Цікаво 5 фільмів, які допоможуть дисциплінуватись

"Полярний експрес", 2004

Цей мультфільм знятий за мотивами однойменної книжки Кріса Ван Оллсбурга. Сюжет розвивається навколо хлопчика, який не вірить у дива та Санта Клауса. Одного разу напередодні Різдва він отримує можливість відправитися на Північний Полюс, щоб переконатися у тому, що Санта справді існує. І ця неймовірна подорож, сповнена пригод, відбувається на чарівному поїзді.

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"Різдвяна історія", 2009

Цю екранізацію легендарної однойменної повісті Чарльза Діккенса ви точно маєте подивитися напередодні свят.

Головному герою – скнарі Ебенезеру Скруджу начхати на всі свята, оскільки він переконаний, що вони створені лише для того, щоб заважати людям заробляти гроші. Чоловіка цікавить лише особиста вигода. Однак напередодні Різдва до нього приходить дух друга Джейкоба Марлі, який помер 7 років тому, але досі не може знайти спокій. Щоб Скрудж не повторив долі Джейкоба, той відсилає до нього три духи Різдва – минулого, теперішнього і майбутнього. Завдяки цьому Ебенезер починає дивитися на світ по-іншому.

"Різдвяна історія": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Вартові легенд", 2012

Злий демон Пітч збирає Санта Клауса, Зубну Фею, Пісочну Людину та Великоднього Кролика. Він загрожує казковим персонажам тим, що діти перестануть вірити у дива. Щоб врятувати святковий дух, Вартові повинні об'єднатися та разом протистояти злу. І лише віра у диво допомагає їм не опустити руки, коли все здається втраченим.

"Вартові легенд": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Врятувати Санту", 2013

Перед Різдвом Санта Клаус опиняється у величезній халепі, тож свято опиняється під загрозою. Щоб врятувати Різдво, веселий та хоробрий ельф наважується відправитися у небезпечну мандрівку часом. Якщо все вдасться, то Санта зможе потішити малюків подарунками, на які вони чекають цілий рік.

"Врятувати Санту": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Ґрінч", 2018

Ґрінч – зелена пухнаста істота, яка зневажає Різдво та все, що з ним пов'язано. Коли мешканці містечка Вовілль готуються до щорічного святкування, Ґрінч вирішує перевдягнутися у Санту Клауса та вкрасти всі подарунки. Однак згодом він розуміє, що цей план не зробить його щасливим. Що зможе розтопити серце Ґрінча та чи вдасться йому полюбити Різдво?

"Ґрінч": дивіться онлайн трейлер мультфільму