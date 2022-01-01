Новогодние мультфильмы для всей семьи: душевная подборка для взрослых и детей

Период рождественских каникул лучше всего подходит, чтобы максимально окунуться в атмосферу праздников и отдохнуть. Существует немало интересных и увлекательных историй, события которых развиваются во время Рождества. Редакция Кино 24 подготовила подборку праздничных мультфильмов, которые помогут вам почувствовать праздничное настроение.

Рождество – это самый прекрасный праздник, который с большим нетерпением ждут дети и взрослые. Так как он полон радости, и каждый ждет в это время чуда. Ничто так не помогает окунуться в атмосферу праздника, как шедевры мировой анимации. Мы подготовили пятерку лучших.

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Рождественская история

(A Christmas Carol)

Год выхода: 2009

О сюжете

Великолепная анимационная драма от студии Walt Disney Pictures "Рождественская история" является экранизацией повести известного классика мировой литературы Чарльза Диккенса.

События картины разворачиваются вокруг пожилого мужчины по имени Эбенезер Скрудж. Он жуткий скряга, и каждый день думает только о том, как бы сэкономить лишний цент. У него нет ни капельки сочувствия к бедным людям, да и ко всему прочему, Скруджу просто чужды дружба, любовь, а Рождество он вообще не считает праздником.

Однако в преддверии этого светлого и доброго праздника Эбенезеру предстоит пережить еще раз свое прошлое и увидеть настоящее и будущее, что заставит его по-другому взглянуть на мир, и это изменит его навсегда.

Трейлер мультфильма "Рождественская история": смотрите видео онлайн

Полярный экспресс

(The Polar Express)

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Год выхода: 2004

О сюжете

Мультфильм режиссера Роберта Земекиса, снятый по мотивам одноименной книги Криса Ван Оллсбурга.

Сюжет рассказывает о необычных путешествиях маленького мальчика по Северному полюсу в волшебном поезде к Санта-Клаусу. Мальчик верит в Санту, вопреки тому, что все его друзья и семья в один голос утверждают, что это лишь сказка. И вот однажды вера мальчика вознаграждается.

В канун Рождества мальчик вдруг получает возможность поехать на волшебном поезде к нему в гости. И в то время, как на спящий мир опускается Рождественская ночь, пассажиры экспресса мчатся на Северный полюс, встречая приключения и опасности на своем пути, которые подстерегают их в зловещих горах, темных лесах и ледяной тундре. Героев ждут удивительные путешествия на пути к их цели.

Трейлер мультфильма "Полярный экспресс": смотрите видео онлайн



Клаус

(Klaus)

Год выхода: 2019

О сюжете

История о том, как все началось...

Когда эгоистичный и ленивый сын богатого магната Джеспер проваливает учебу в почтовой академии, заслуженно становясь худшим студентом, отец парня отправляет его на перевоспитание на отдаленный остров за полярным кругом.

Чтобы вернуться домой и пользоваться благами родительского достатка, Джесперу придется послать шесть тысяч писем, однако вскоре он обнаруживает, что местные жители, разделенные на два противоборствующих лагеря, вообще не пользуются почтовыми услугами.

Джеспер, раздосадованный очередной неудачей, собирается признать миссию невыполнимой, но неожиданно находит союзников – очаровательную учительницу Альву и таинственного лесоруба Клауса.

Трейлер мультфильма "Клаус": смотрите видео онлайн



Хранители снов

(Rise of the Guardians)

Год выхода: 2012

О сюжете

Это полнометражный мультфильм-сказка, созданный по книге писателя Уильяма Джойса.

Герои этой истории, Санта-Клаус, Пасхальный кролик, Зубная фея и Песочный человек, дружат с детства, а теперь они являются одной дружной командой, которая охраняет сны малышей. Все шло замечательно, пока на горизонте не появился злой дух. Ему совсем не по нраву то, что дети очень много мечтают, и в планы злодея входит заменить детские фантазии ночными кошмарами.

Восемнадцатилетний Ледяной Джек приходит на помощь хранителям и возглавляет борьбу против злого духа. Ситуация осложняется тем, что прихвостни злодея похитили помощниц Зубной Феи и детские зубки, в том числе и зубы Джека, что лишает стража детских воспоминаний. Однако отступать нельзя. Детей, их мечты и веру надо спасти.

Трейлер мультфильма "Хранители снов": смотрите видео онлайн



Секретная служба Санта-Клауса

(Arthur Christmas)

Год выхода: 2011

О сюжете

Мультфильм погружает зрителя в мир захватывающих приключений Санта-Клауса и его младшего сына Артура. Каждый ребенок старается вести себя хорошо, чтобы в Новый Год увидеть под елкой желанные подарки, но одна девочка, несмотря на то, что весь год вела себя хорошо, осталась без подарка. Как такое могло произойти?

Почему верные помощники Санта-Клауса, эльфы, допустили такую ошибку? Ведь это же волшебный праздник, и у каждого ребенка должен быть подарок! Ситуацию решает исправить Артур, сын Санта-Клауса, который работает в почтовом отделении. Храбрый мальчик решается на опасные приключения ради справедливости.

Трейлер мультфильма "Секретная служба Санта Клауса": смотрите видео онлайн