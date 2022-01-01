Різдво – це найпрекрасніше свято, на яке з великим нетерпінням чекають діти та дорослі. Адже воно сповнене радості й кожен чекає на цей час дива. Ніщо так не допомагає поринути в атмосферу свята, як шедеври світової анімації. Ми підготували п'ятірку найкращих.

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Різдвяна історія

(A Christmas Carol)

Рік виходу: 2009

Про сюжет

Чудова анімаційна драма від студії Walt Disney Pictures "Різдвяна історія" є екранізацією повісті відомого класика світової літератури Чарльза Діккенса.

Події картини розгортаються навколо літнього чоловіка на ім'я Ебенезер Скрудж. Він моторошний скнара, і кожен день думає лише про те, як би заощадити зайвий цент. У нього немає жодної крапельки співчуття до бідних людей, та й до всього іншого, Скруджу просто чужі дружба, любов, а Різдво він взагалі не вважає за свято.

Проте, напередодні цього світлого і доброго свята, Ебенезеру доведеться пережити ще раз своє минуле і побачити сьогодення та майбутнє, що змусить його по-іншому глянути на світ і це змінить його назавжди.

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Полярний експрес

(The Polar Express)

Рік виходу: 2004

Про сюжет

Мультфільм режисера Роберта Земекіса, знятий за мотивами однойменної книги Кріса Ван Оллсбург.

Сюжет розповідає про незвичайні подорожі маленького хлопчика Північним полюсом у чарівному поїзді до Санта-Клауса. Хлопчик вірить у Санту, всупереч тому, що всі його друзі та сім'я в один голос стверджують, що це лише казка. І ось одного разу віра хлопчика винагороджується.

Напередодні Різдва хлопчик раптом отримує можливість поїхати чарівним поїздом до нього в гості. І в той час, як на сплячий світ опускається Різдвяна ніч, пасажири експресу мчать на Північний полюс, зустрічаючи пригоди та небезпеки на своєму шляху, які чатують на них у зловісних горах, темних лісах та крижаній тундрі. Героїв чекають дивовижні подорожі на шляху до їхньої мети.

Трейлер "Полярний експрес": дивіться відео онлайн



Клаус

(Klaus)

Рік виходу: 2019

Про сюжет

Історія про те, як все почалося...

Коли егоїстичний і лінивий син багатого магната Джеспер провалює навчання в поштовій академії, заслужено стаючи найгіршим студентом, батько хлопця відправляє його на перевиховання на віддалений острів за полярним колом.

Щоб повернутися додому і користуватися благами батьківського достатку, Джесперу доведеться надіслати шість тисяч листів, проте незабаром він виявляє, що місцеві жителі, розділені на два протиборчі табори, взагалі не користуються поштовими послугами.

Джеспер, роздратований черговою невдачею, збирається визнати місію нездійсненною, але несподівано знаходить союзників – чарівну вчительку Альву та таємничого лісоруба Клауса.

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Вартові легенд

(Rise of the Guardians)

Рік виходу: 2012

Про сюжет

Це повнометражний мультфільм-казка, створений за книгою письменника Вільяма Джойса.

Герої цієї історії, Санта-Клаус, Великодній кролик, Зубна фея та Пісочний чоловік, дружать з дитинства, а тепер вони є однією дружною командою, яка охороняє сни малюків. Все йшло чудово, поки на горизонті не з'явився злий дух. Йому зовсім не до вподоби те, що діти дуже багато мріють, і в плани лиходія входить замінити дитячі фантазії нічними кошмарами.

Вісімнадцятирічний Крижаний Джек приходить на допомогу охоронцям і очолює боротьбу проти злого духа. Ситуація ускладнюється тим, що посіпаки лиходія викрали помічниць Зубної Феї та дитячі зубки, у тому числі й зуби Джека, що позбавляє охоронця дитячих спогадів. Проте відступати не можна. Дітей, їхні мрії та віру треба врятувати.

Трейлер "Вартові легенд": дивіться відео онлайн



Секретна служба Санта-Клауса

(Arthur Christmas)

Рік виходу: 2011

Про сюжет

Мультфільм занурює глядача у світ захоплюючих пригод Санта-Клауса та його молодшого сина Артура. Кожна дитина намагається поводитися добре, щоб у Новий Рік побачити під ялинкою омріяні подарунки, але одна дівчинка, попри те, що весь рік поводилася добре, залишилася без подарунка. Як таке могло статися?

Чому вірні помічники Санта-Клауса – ельфи, припустилися такої помилки? Адже це ж чарівне свято, і у кожної дитини має бути подарунок! Ситуацію вирішує виправити Артур, син Санта-Клауса, який працює у поштовому відділенні. Хоробрий хлопчик вирішується на небезпечні пригоди заради справедливості.

Трейлер "Секретна служба Санта Клауса": дивіться відео онлайн

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