24 Канал подготовил подборку долгожданных продолжений и перезапусков культовых фильмов на вечер, которые уже вышли на экраны. Удалось ли им повторить успех оригиналов – вопрос спорный, однако встретиться со знакомыми героями точно стоит.

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"Практическая магия 2", 2026

Жанр: фэнтези, мелодрама, комедия

IMDb: 5,9

Спустя почти три десятилетия сестры Салли и Джиллиан Оуэнс возвращаются. Давнее семейное проклятие вновь угрожает их семье, однако на этот раз под ударом оказывается молодое поколение ведьм. Героиням придется разобраться с прошлым, семейными тайнами и магическим наследием, которое приносит гораздо больше проблем, чем преимуществ.

Почему стоит посмотреть: Сандра Баллок и Николь Кидман снова вместе, атмосферные интерьеры, ведьмовская эстетика и порция осеннего уюта. Даже если магия оригинала уже не та, приятная ностальгия гарантирована.



"Практическая магия 2": смотреть трейлер

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"Дьявол носит Prada 2", 2026

Жанр: комедия, драма

IMDb: 6,3

Спустя 20 лет Энди Сакс возвращается в мир глянца, который за это время успел существенно измениться. Миранда Пристли пытается сохранить влияние в эпоху упадка печатных СМИ, а ее бывшая ассистентка Эмили теперь сама стала влиятельной фигурой в модной индустрии. Изменились технологии, правила бизнеса и расстановка сил, но характер Миранды, к счастью для зрителей, остался прежним.

Почему стоит посмотреть: Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи снова в одном кадре. Добавьте роскошные образы, острые диалоги и офисные интриги, на фоне которых даже самое сложное рабочее совещание покажется детской забавой.



"Дьявол носит Prada 2": смотреть трейлер

"Возвращение в Сайлент-Хилл", 2026

Жанр: психологический хоррор, мистика

IMDb: 4,0

Джеймс Сандерленд получает загадочное письмо, которое заставляет его отправиться в Сайлент-Хилл на поиски любимой женщины. Однако знакомый городок превратился в настоящий кошмар, населенный жуткими существами. Постепенно мужчина начинает сомневаться не только в реальности увиденного, но и в собственных воспоминаниях.

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Почему стоит посмотреть: возвращение режиссера Кристофа Гана, экранизация культовой игры Silent Hill 2, густой туман, мрачные декорации и знакомые монстры. Правда, судя по отзывам зрителей, самым страшным для некоторых поклонников оказался сам результат многолетнего ожидания.



"Возвращение в Сайлент Хилл": смотреть трейлер

"Очень страшное кино", 2026

Жанр: комедия, пародия, хоррор

IMDb: 4,8

Синди, Бренда, Рэй и Шорти снова оказываются в эпицентре абсурдных событий. Спустя 26 лет после первой истории героев начинает преследовать новый убийца в маске. На этот раз под прицелом создателей оказались современные хорроры, бесконечные перезапуски, сиквелы и голливудские тренды.

Почему стоит посмотреть: Анна Фэрис, Реджина Холл и братья Вейанс вернулись к франшизе. Это возможность вспомнить эпоху абсурдных пародий, когда от комедии требовали прежде всего рассмешить зрителя, а не заставить его задуматься о смысле бытия.



"Очень страшное кино": смотреть трейлер

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"Голый пистолет", 2025

Жанр: комедия, криминал, боевик

IMDb: 6,3

Фрэнк Дребин-младший идет по стопам своего легендарного отца и берется за расследование загадочной гибели инженера-программиста. Конечно, детектив работает в лучших семейных традициях: с максимально серьезным лицом, минимальной логикой и удивительной способностью превращать любую ситуацию в катастрофу.

Почему стоит посмотреть: Лиам Нисон наконец-то использовал свое фирменное серьезное лицо для максимально несерьезного дела, а Памела Андерсон прекрасно дополнила комедийный дуэт. Абсурдный юмор, нелепые ситуации и приятное возвращение к классике пародийного кино.



"Голый пистолет": смотреть трейлер

Также стоит посмотреть эти " триллеры на вечер " о маленьких городках с большими тайнами.