24 Канал підготував добірку довгоочікуваних продовжень і перезапусків культових фільмів на вечір, які вже вийшли на екрани. Чи вдалося їм повторити успіх оригіналів – питання дискусійне, однак зустрітися зі знайомими героями точно варто.

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"Практична магія 2", 2026

Жанр: фентезі, мелодрама, комедія

IMDb: 5,9

Майже через три десятиліття сестри Саллі та Джилліан Овенс повертаються. Давнє родинне прокляття знову загрожує їхній сім'ї, однак цього разу під ударом опиняється молоде покоління відьом. Героїням доведеться розібратися з минулим, сімейними таємницями та магічною спадщиною, яка приносить значно більше проблем, аніж переваг.

Чому варто подивитися: Сандра Буллок і Ніколь Кідман знову разом, атмосферні інтер'єри, відьомська естетика та порція осіннього затишку. Навіть якщо магія оригіналу вже не та, приємна ностальгія гарантована.



"Практична магія 2": дивитись трейлер

"Диявол носить Prada 2", 2026

Жанр: комедія, драма

IMDb: 6,3

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Через 20 років Енді Сакс повертається до світу глянцю, який за цей час встиг суттєво змінитися. Міранда Прістлі намагається зберегти вплив в епоху занепаду друкованих медіа, а її колишня асистентка Емілі тепер сама стала впливовою фігурою модної індустрії. Змінилися технології, правила бізнесу та розстановка сил, але характер Міранди, на щастя для глядачів, залишився впізнаваним.

Чому варто подивитися: Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант і Стенлі Туччі знову в одному кадрі. Додайте розкішні образи, гострі діалоги та офісні інтриги, на тлі яких навіть найскладніша робоча нарада видаватиметься дитячою забавкою.



"Диявол носить Prada 2": дивитись трейлер

"Повернення до Сайлент Гілла", 2026

Жанр: психологічний горор, містика

IMDb: 4,0

Джеймс Сандерленд отримує загадкового листа, який змушує його вирушити до Сайлент Гілла на пошуки коханої жінки. Однак знайоме містечко перетворилося на справжній кошмар, населений моторошними істотами. Поступово чоловік починає сумніватися не лише в реальності побаченого, а й у власних спогадах.

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Чому варто подивитися: повернення режисера Крістофа Гана, екранізація культової гри Silent Hill 2, густий туман, похмурі декорації та знайомі монстри. Щоправда, судячи з оцінок глядачів, найстрашнішим для деяких шанувальників виявився сам результат багаторічного очікування.



"Повернення до Сайлент Гілла": дивитись трейлер

"Дуже страшне кіно", 2026

Жанр: комедія, пародія, горор

IMDb: 4,8

Сінді, Бренда, Рей та Шорті знову опиняються в епіцентрі абсурдних подій. Через 26 років після першої історії героїв починає переслідувати новий убивця в масці. Цього разу під прицілом творців опинилися сучасні горори, нескінченні перезапуски, сиквели та голлівудські тренди.

Чому варто подивитися: Анна Фаріс, Реджина Голл та брати Веянс повернулися до франшизи. Це можливість згадати епоху абсурдних пародій, коли від комедії вимагали насамперед розсмішити глядача, а не змусити його замислитися над сенсом буття.



"Дуже страшне кіно": дивитись трейлер

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"Голий пістолет", 2025

Жанр: комедія, кримінал, бойовик

IMDb: 6,3

Френк Дребін-молодший іде слідами свого легендарного батька та береться за розслідування загадкової загибелі інженера-програміста. Звісно, працює детектив у найкращих сімейних традиціях: із максимально серйозним обличчям, мінімальною логікою та дивовижною здатністю перетворювати будь-яку ситуацію на катастрофу.

Чому варто подивитися: Ліам Нісон нарешті використав своє фірмове серйозне обличчя для максимально несерйозної справи, а Памела Андерсон чудово доповнила комедійний дует. Абсурдний гумор, безглузді ситуації та приємне повернення до класики пародійного кіно.



"Голий пістолет": дивитись трейлер

Також варто подивитись ці трилери на вечір про маленькі містечка з великими таємницями.