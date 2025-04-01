Кино 24 расскажет о главных новинках, которые выйдут на Netflix в апреле. Боевик с Томом Харди, новые сезоны культовых сериалов и Венсан Кассель в роли диджея – об этом и больше читайте дальше.
Интересно Просматриваются на одном дыхании: 3 комедийные сериалы, которые стали культовыми
"Бенгер"
Премьера: 2 апреля
Фильм с харизматичным Венсаном Касселем рассказывает о диджее, карьера которого угасает. Главный герой не готов этого признавать, поэтому хочет вернуться на волне популярности. Ради славы он готов согласиться даже на нечестную борьбу.
"Бэнгер": смотрите трейлер онлайн
"Пульс"
Премьера: 3 апреля
Медицинские сериалы не выходят из популярности. Новый будет рассказывать о травматологическом центре в Майами, где спасают пациентов. У молодого врача появляется шанс работать на новой должности. Она получает повышение не совсем благодаря своей работе, что становится причиной интриг и провокаций.
"Пульс": смотрите трейлер онлайн
"Черное зеркало"
Премьера: 10 апреля
Культовый сериал в этом месяце будет удивлять 7 сезоном с новыми героями, которых воплотят голливудские звезды. Здесь будут разворачиваться истории с неожиданными поворотами, о человеческих недостатках, изобретениях и новых технологиях.
"Черное зеркало" 7 сезон: смотрите трейлер онлайн
"Стеклянный купол"
Премьера: 15 апреля
Жуткий сериал расскажет о девушке Лейле, которую в детстве похитил маньяк. Преступник держал ее в стеклянном куполе. Теперь события повторяются – в опасности оказался другой ребенок. Лейла может помочь раскрыть очередное преступление.
"Стеклянный купол": смотрите трейлер онлайн
"Ты"
Премьера: 24 апреля
В апреле выйдет 5 сезон сериала, где маньяк Джо Голдберг в главной роли вернется в Нью-Йорк. После того, как он скрывался под маской романтика и преследовал женщин, в которых влюблялся, его находит новое увлечение.
"Ты" 5 сезон: смотрите трейлер онлайн
"Опустошение"
Премьера: 25 апреля
Том Харди в новом боевике играет детектива, который исследует дело об убийстве. Он разбирается с запутанным преступным миром, наказывая злодеев.
"Опустошение": смотрите трейлер онлайн