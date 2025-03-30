Кино 24 расскажет о комедийных сериалах, которые за годы выхода стали культовыми. Это одни из самых популярных ситкомов, что подарят положительные эмоции.

К слову Новый украинский криминальный сериал, о котором гудит вся сеть: где смотреть "Телохранитель"

"Офис"

Годы выхода: 2005 – 2013

Рейтинг IMDb: 9.0/10

Сериал рассказывает о жизни работников офиса компании бумаги Dunder Mifflin в Пенсильвании. Лента знакомит зрителя с неуклюжим региональным менеджером Майклом, который пытается быть лучшим шефом и шутить на каждом шагу независимо от уместности.

"Офис": смотрите лучшие моменты онлайн

"Друзья"

Годы выхода: 1994 – 2004

Рейтинг IMDb: 8.9/10

В центре сюжета – жизнь шестерых близких друзей, каждый из которых имеет свою историю и особые черты характера. Рэйчел – "папина дочка" в поисках независимости, Моника – кулинарка с перфекционизмом, Чендлер – офисный работник с саркастическим юмором, Джои – актер, который обожает еду и секс, Росс – палеонтолог и отец и Фиби – массажистка и певица, которая потеряла маму. Несмотря на эти кардинальные черты у них всех есть что обсудить.

"Друзья": смотрите лучшие моменты онлайн

"Теория большого взрыва"

Годы выхода: 2007 – 2019

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Американский ситком рассказывает о жизни талантливых физиков – Шелдона, Леонарда, Говарда и Раджеша. Они имеют высокий уровень интеллекта и невероятный ум, но несмотря на это являются странными и застенчивыми. В их жизни все меняется, когда напротив квартиры Шелдона и Леонарда поселяется молодая блондинка Пенни, которая мечтает стать актрисой.

"Теория большого взрыва": смотрите лучшие моменты онлайн