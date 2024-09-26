Идеальные для вечернего просмотра: 6 новых фильмов и сериалов от Netflix

Для многих киноманов Netflix стал неотъемлемой частью жизни, ведь там можно найти последние хитовые новинки кино. Но из множества релизов хочется выбрать то, что безупречно подойдет для просмотра на вечер.

В подборке Кино 24 – шесть новых фильмов и сериалов от Netflix, которые стоит пересмотреть вечером. Независимо от того, чему именно вы предпочитаете – динамичным триллерам, напряженным драмам или комедиям – среди этих новинок точно найдется что-то для вас.

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"Чудовища: История Лайла и Эрика Менендесов"

Первая часть антологии о чудовищах в теле людей рассказывала о жизни и преступлениях Джеффри Дамера. Теперь на Netflix вышла вторая криминальная драма, тоже созданная на основе реальных событий. Сериал показывает историю братьев Лайла и Эрика, которых в 1996 году осудили за убийство своих родителей. Сторона обвинения утверждала, что они хотели унаследовать семейное состояние. Сами братья до сих пор говорят, что совершили преступление из-за насилия со стороны родителей.

"Чудовища: История Лайла и Эрика Менендесов": смотрите трейлер онлайн

"Каос"

Сюжет британского комедийного сериала разворачивается вокруг трех людей. Они обнаруживают, что связаны между собой древним пророчеством. Тем временем всемогущий Зевс замечает морщину на своем лице и опасается, что это знак конца его правления. Высокомерным греческим богам и обычным людям приходится находить общий язык.

"Каос": смотрите трейлер онлайн

"Великолепная пара"

Амелия Сакс – молодая женщина, которая готовится к свадьбе с представителем элитной семьи Нантакета. Будущая свекровь Грир – известная писательница – не жалеет денег на пышную церемонию. Праздник внезапно превращается в настоящий кошмар, когда на пляже находят тело. Семье богачей придется раскрыть свои секреты.

"Великолепная пара": смотрите трейлер онлайн

"Его три дочери"

Три сестры возвращаются в арендованную квартиру на Манхэттене, где они провели все свое детство с отцом Винсентом. Мужчина тяжело болеет, его жизнь подходит к концу. Его дочери приезжают поддержать папу, а заодно воссоединиться и примириться через теплые детские воспоминания.

"Его три дочери": смотрите трейлер онлайн

"Ребел-Ридж"

Ветеран морской пехоты Терри Ричмонд спешит в городок, чтобы внести залог за двоюродного брата и приобрести пикап, чтобы вместе честно зарабатывать на жизнь. Его задерживают полицейские, которые забирают деньги несмотря на то, что они были законными. Терри решает бороться с коррупцией.

"Ребел-Ридж": смотрите трейлер онлайн

"Отвратительные"

Талли – юная 16-летняя девушка, которая ждет, когда придет ее очередь делать пластическую операцию. Только после нее ты становишься приемлемым и привлекательным для антиутопического общества, где разворачиваются события. Когда подруга возвращается после этой процедуры, Талли сомневается: стоит ли "красота" такой цены. Она убегает из мира, который не готов отпустить ее так легко.

"Отвратительные": смотрите трейлер

Новые фильмы и сериалы от Netflix перенесут вас в водоворот событий, заставят переживать вместе с героями и задуматься над вечными вопросами. Эти ленты удовлетворят самых требовательных киноманов.