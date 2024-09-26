У добірці Кіно 24 – шість нових фільмів і серіалів від Netflix, які варто переглянути ввечері. Незалежно від того, чому саме ви віддаєте перевагу – динамічним трилерам, напруженим драмам чи комедіям – серед цих новинок точно знайдеться щось для вас.

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"Чудовиська: Історія Лайла й Еріка Менендесів"

Перша частина антології про чудовиськ у тілі людей розповідала про життя та злочини Джеффрі Дамера. Тепер на Netflix вийшла друга кримінальна драма, що теж створена на основі реальних подій. Серіал показує історію братів Лайла та Еріка, яких у 1996 році засудили за вбивство своїх батьків. Сторона обвинувачення стверджувала, що вони хотіли успадкувати сімейні статки. Самі брати досі кажуть, що вчинили злочин через насильство з боку батьків.

"Чудовиська: Історія Лайла й Еріка Менендесів": дивіться трейлер онлайн

"Каос"

Сюжет британського комедійного серіалу розгортається навколо трьох людей. Вони виявляють, що пов'язані між собою стародавнім пророцтвом. Тим часом всемогутній Зевс помічає зморшку на своєму обличчі й побоюється, що це знак кінця його правління. Зарозумілим грецьким богам і звичайним людям доводиться знаходити спільну мову.

"Каос": дивіться трейлер онлайн

"Чудова пара"

Амелія Сакс – молода жінка, яка готується до весілля з представником елітної сім'ї Нантакету. Майбутня свекруха Ґрір – відома письменниця – не шкодує грошей на пишну церемонію. Свято раптово перетворюється у справжній кошмар, коли на пляжі знаходять тіло. Родині багатіїв доведеться розкрити свої секрети.

"Чудова пара": дивіться трейлер онлайн

"Його три доньки"

Троє сестер повертаються в орендовану квартиру на Манхеттені, де вони провели все своє дитинство з батьком Вінсентом. Чоловік тяжко хворіє, його життя підходить до кінця. Його доньки приїжджають підтримати тата, а водночас возз'єднатися і примиритися через теплі дитячі спогади.

"Його три доньки": дивіться трейлер онлайн

"Ребел-Ридж"

Ветеран морської піхоти Террі Річмонд поспішає до містечка, щоб внести заставу за двоюрідного брата та придбати пікап, аби разом чесно заробляти на життя. Його затримують поліціянти, які забирають гроші попри те, що вони були законними. Террі вирішує боротися з корупцією.

"Ребел-Ридж": дивіться трейлер онлайн

"Огидні"

Таллі – юна 16-річна дівчина, яка чекає, коли прийде її черга робити пластичну операцію. Лише після неї ти стаєш прийнятним і привабливим для антиутопічного суспільства, де розгортаються події. Коли подруга повертається після цієї процедури, Таллі сумнівається: чи варта "краса" такої ціни. Вона тікає зі світу, що не готовий відпустити її так легко.

"Огидні": дивіться трейлер

Нові фільми та серіали від Netflix перенесуть вас у вир подій, змусять переживати разом з героями й замислитися над вічними питаннями. Ці стрічки задовольнять найвибагливіших кіноманів.