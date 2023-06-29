10 самых интересных фильмов, которые стоит посмотреть в июле

Июль для поклонников кино может стать поистине интересным месяцем премьер. Еще немного и мы увидим громкий фильм с Марго Робби и Райаном Рейнольдсом "Барби" или новую "Миссию невозможную" с Томом Крузом.

От эпических приключений и фантастических шедевров до эмоциональных драм и увлекательных комедий – этот список должен удовлетворить разнообразные вкусы киноманов. Готовьте попкорн и готовьтесь погрузиться в мир кинематографической магии!

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Самые интересные премьеры июля 2023 года

"Медовый месяц", 6 июля

Жанр: комедия

Страны: Великобритания, Италия

В этой волшебной романтической комедии мы знакомимся с Адамом и Сарой, счастливыми молодоженами, отправляющимися в медовый месяц в Венецию. Происшествие становится еще более интересным, ведь с ними едет Бав, лучший друг жениха, который постоянно вертится под ногами. Но история получает совсем неожиданный поворот, когда Сара неожиданно влюбляется в привлекательного гангстера по имени Джорджио.

"Медовый месяц": смотрите трейлер

"Check-in в беду", 6 июля

Жанр: комедия

Страна: США

Четыре необычных подруги начинают увлекательное приключение в невероятной комедии! Когда плановая поездка Обри в Пекин превращается в катастрофу, она обращается за помощью к своим надежным подругам: харизматичной и необычной художнице Лоло, яркой звезде телевизионных сериалов Кэт и эксцентричной кузине, известной как Мертвое Глаз, имеющей страсть к K-Pop. Их опыт дружбы, познания себя и развлечений неожиданно открывает им правду о подлинной любви к самим себе.

"Check-in в беду": смотрите трейлер

"Астрал 5: Красная дверь", 6 июля

Жанр: комедия

Страна: США, Канада

Джошу и Далтону придется провести путешествие в мир астрала, где они столкнутся с темным прошлым своей семьи и множеством новых ужасов, скрытых за таинственной красной дверью.

"Астрал 5: Красная дверь": смотрите трейлер

"Заложник времени", 6 июля

Жанр: триллер

Страна: США

Детектив полиции, который болеет раком, заключает соглашение со своим информатором об убийстве его во время исполнения служебных обязанностей. Цель манипуляции – обеспечить его семье значительную компенсацию от департамента в случае его смерти.

"Заложник времени": смотрите трейлер

"Миссия невозможна: Расплата. Часть первая", 13 июля

Жанр: боевик, приключения, триллер

Страна: США

Возвращение Итана Ханта! В увлекательной роли известного агента ЦРУ Том Круз снова удивит нас новой миссией!

"Миссия невозможна: Расплата. Часть первая": смотрите видео

"Барби", 20 июля

Жанр: комедия, мелодрама

Страны: Великобритания, США

Романтическая комедия "Барби" будет нестандартной и прикоснется к важным социальным темам. По словам Вилла Феррелла, сыграющего генерального директора Mattel, этот фильм будет неожиданным и будет отличаться от традиционных представлений о Барби. Барби найдет свой путь в реальном мире из-за собственного несовершенства.

"Барби": смотрите трейлер

"Под поверхностью", 20 июля

Жанр: детектив, триллер

Страна: Великобритания

Молодая женщина переживает приступ большой белой акулы во время семейного отдыха на лодке, но со временем понимает, что кошмар только начинается. Она уже не знает, кому можно доверять и становится один на один со своими внутренними демонами.

"Под поверхностью": смотрите трейлер

"Железные бабочки", 20 июля

Жанр: документальный

Страна: Украина

Летом 2014 года российские военные в небе над украинским Донбассом сбили гражданский самолет рейса MH17 с 298 человек на борту. Российское правительство сразу начало отрицать свою причастность к трагедии, а пропаганда — работать на полную мощь, пытаясь скрыть подлинные обстоятельства преступления. Лента рассказывает о расследовании, которое длилось 8 лет.

"Железные бабочки": смотрите трейлер

"Оппенгеймер", 20 июля

Жанр: биография, драма, история

Страны: Великобритания, США

Удивительная сага, которая расскажет о создании атомной бомбы американским ученым Робертом Оппенгеймером.

"Оппенгеймер": смотрите трейлер

"Имение с привидениями", 20 июля

Жанр: детектив, комедия, семейный, фэнтези

Страны: США

Фильм "Имение с привидениями" является воплощением идеи классического паркового аттракциона. Эта лента рассказывает историю женщины и ее сына, собирающих команду разных специалистов, с целью избавить свой дом от сверхъестественных жителей.

"Имение с привидениями": смотрите трейлер

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