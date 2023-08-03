Немало премьер будет и на стриминговых платформах. Готовьте попкорн и смотрите последние летние фильмы 2023 года!

Это стоит посмотреть 20 самых популярных фильмов и сериалов Netflix, которые обожают в Украине

"Подростки-мутанты Ракушки-ниндзя: Погром мутантов", 3 августа

Жанр: анимация, приключения

Страна: США

Четверо братьев-ракушек когда-то попали в субстанцию, которая превратила их в мутантов и наделила суперсилой. Ребятам надоело скрываться от людей в канализации Нью-Йорка, поэтому они решают завоевать доверие жителей города своими героическими поступками.

"Подростки-мутанты Ракушки-ниндзя: Погром мутантов": смотрите трейлер онлайн

"Мег 2: Впадина", 3 августа

Жанр: фантастика, боевик, триллер

Страна: США

Это продолжение фильма "Мег", вышедшего на экраны в 2018 году. Джонас Тейлор посвятил свою жизнь изучению подводного мира. Он начинал с должности водолаза-спасателя, а теперь возглавил обширную исследовательскую миссию. Вместе с коллегами Джонас погружается на океаническое дно, чтобы узнать больше о самых глубоких впадинах. Однако его команда столкнулась с последствиями противозаконной добычи полезных ископаемых. Теперь человечеству угрожает опасность.

"Мег 2: Впадина": смотрите трейлер онлайн

"Последнее путешествие Деметры", 10 августа

Жанр: ужасы, триллер

Страна: США

Эта история рассказывает о торговом судне "Деметра", зафрахтованном для перевозки частного груза – 50 немаркированных деревянных ящиков – из Румынии в Лондон. На первый взгляд обычное путешествие превращается в причудливое действо, ведь команду преследует неизвестная сущность. Когда "Деметра" прибывает к берегам Англии, от экипажа не остается следа.

"Последнее путешествие Деметры": смотрите трейлер онлайн

"Любовь в Тайбэе", 10 августа

Жанр: комедия, романтика

Страна: США

Родители отправляют молодую американку на программу культурного погружения в Тайбэй, где она начинает новое путешествие самопознания и романтики.

"Любовь в Тайбэе": смотрите трейлер онлайн

"Гран Туризмо", 10 августа

Жанр: экранизация по мотивам реальной истории, драма, спорт, приключения

Страна: США, Япония

Однажды Денн Муро захотел помочь геймерам, играющим в симуляторы гонки, стать настоящими автогонщиками. Все этапы отбора лучше всего прошел Янн Марденборо. Парень хорошо знал, что настоящие заезды кардинально отличаются от сиденья перед монитором. Ему ни на миг не давали об этом забыть все причастные к гонке. Но только в день заезда с настоящими профессионалами Янн показал, чего он стоит.

"Гран Туризмо": смотрите трейлер онлайн

"Миссия Стоун", 11 августа

Жанр: боевик

Страна: США

Агент загадочной миротворческой организации должна как можно быстрее остановить хакерку, которая пытается похитить ее самое ценное и опасное оружие.

"Миссия Стоун": смотрите трейлер онлайн

"Красный, белый и королевский синий", 11 августа

Жанр: романтическая комедия

Страна: США

Алекс Клермонт-Диас (сын президента США) и британский принц Генри имеют много общего, но относятся друг к другу с пренебрежением. После публичного конфликта, чтобы избежать негативных последствий для своих стран, ребятам приходится делать вид, что у них хорошие отношения. Постепенно их вынужденная дружба перерастает во что-то большее.

"Красный, белый и королевский синий": смотрите трейлер онлайн

"Синий Жук", 17 августа

Жанр: DC, приключения, триллер, экшн, Sci-Fi

Страна: США

События разворачиваются в придуманном городке Палмера. После учебы сюда возвращается Хайме Райес, он живет вместе с родителями и младшей сестрой. Неожиданно для себя Хайме получает жука-скарабея, соединяющегося с его организмом и наделяющего парня сверхмощным экзоскелетом. Тогда главный герой в родном городе начинает бороться с преступностью на уровне, который до этого был недостижимым ни для одного человека.

"Синий Жук": смотрите трейлер онлайн

"Кудлатые перцы", 17 августа

Жанр: комедия, приключения

Страна: США

Пьяница Дук долго пытался избавиться от своего пса Реджи и наконец ему это удалось. Собака оказывается одна посреди большого города. Навыков выживания в мегаполисе Реджи совсем нет, поэтому хорошо, что ему встретились другие бездомные. Баг, Мэгги и Хантер составили ему компанию в скитаниях и познакомили с простыми радостями бездомных животных. Осознав, что Дук никогда его не любил, Реджи решает отомстить своему бывшему хозяину. Лучший способ – отгрызть ценную часть тела. Сначала для этого нужно будет добраться до бывшего дома. В далекое путешествие отправились все вместе. Дорогой их ждет много непредсказуемых приключений.

"Кухлые перцы": смотрите трейлер онлайн

"Возмездие: Дорога мести", 24 августа

Жанр: экшн, боевик, приключения, триллер

Страна: США

Мэтт Тернер занимает одну из руководящих должностей в банке. У него тоже есть дружеская семья. В этот день его утро началось с того, что он должен отвезти двоих детей в школу. По дороге Мэтт получает странный телефонный звонок. Незнакомец грозится взорвать его машину, если на его счет не будет переведена немалая сумма денег. Под каждым сиденьем заложена взрывчатка. Она сдетонирует в тот момент, когда кто-нибудь из присутствующих в машине встанет со своего места. Мэтта ждет дорога, полная страха за свою жизнь и жизнь своих детей.

"Возмездие: Дорога мести": смотрите трейлер онлайн