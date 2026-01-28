24 Канал подготовил подборку новых фильмов для хорошего вечера. Здесь представлены различные жанры, поэтому каждый может найти ленту для себя.
Тоже интересно Только для самых смелых: 6 хорроров, от которых стынет кровь в жилах
Какие новые фильмы посмотреть вечером?
"Никакого выбора"
- Рейтинг IMDb: 7.6/10
- Жанр: триллер
Это рассказ о Ман Су, которого неожиданно увольняют с работы. Мужчина годами был безработным, пытался обеспечить семью и сохранить дом. Однажды он придумывает жестокий план, чтобы получить новую работу.
"Никакого выбора": смотрите онлайн трейлер фильма
"Срыв"
- Рейтинг IMDb: 6.8/10
- Жанр: криминальный триллер
Кандидат в мэры Лос-Анджелеса Майло Брэдфорда и его жена имеют всего несколько часов, чтобы собрать необходимую сумму для выкупа, ведь их сына похитили. Много денег было потрачено за избирательную кампанию, поэтому они прибегают к отчаянным поступкам и раскрывают те стороны собственной жизни, которые не хотели.
"Срыв": смотрите онлайн трейлер фильма
"Похищение Элизабет Смарт"
- Рейтинг IMDb: 6.7/10
- Жанр: документальный фильм
Утром 5 июня 2002 года 14-летнюю Элизабет Смарт похитили из собственной спальни. Инцидент произошел в городе Солт-Лейк-Сити, что в штате Юта. Это одно из самых громких дел об исчезновении без вести в истории США.
В документальном фильме собраны эксклюзивные интервью с семьей девушки, следователями и теми, кто был причастен к делу, а также архивные кадры и материалы, которые никогда не видели раньше.
"Похищение Элизабет Смарт": смотрите онлайн трейлер фильма
"Люди, которых мы встречаем в отпуске"
- Рейтинг IMDb: 6.7/10
- Жанр: романтическая комедия
В фильме рассказывается о лучших друзьях Поппи и Алексе. Они живут в разных городах, но каждый год встречаются во время летнего отпуска. Вдруг их дружба сталкивается с испытанием.
"Люди, которых мы встречаем в отпуске": смотрите онлайн трейлер фильма
"Корпорат"
- Рейтинг IMDb: 6.2/10
- Жанр: кинокомедия
В центре сюжета – офисная команда крупной торговой компании, которую ждет сокращение. Будущее работников зависит от тимбилдинга в Карпатах, где они проведут неделю. Героев ждет испытание характерами и борьба за рабочие места, а не корпоратив, к которому все привыкли.
"Корпорат": смотрите онлайн трейлер фильма
"Испытательный срок"
- Рейтинг IMDb: 6.1/10
- Жанр: романтическая комедия
Дочь бизнесмена Полина привыкла к беззаботной жизни. Однако после измены отца девушка проходит испытательный срок в крупном рекламном агентстве. За должность также борется принципиальный и амбициозный Роман. Главные герои имеют совершенно разные взгляды на жизнь, но отношения между ними вскоре меняются.
"Испытательный срок": смотрите онлайн трейлер фильма