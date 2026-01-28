24 Канал подготовил подборку новых фильмов для хорошего вечера. Здесь представлены различные жанры, поэтому каждый может найти ленту для себя.

Тоже интересно Только для самых смелых: 6 хорроров, от которых стынет кровь в жилах

Какие новые фильмы посмотреть вечером?

"Никакого выбора"

Рейтинг IMDb : 7.6/10

: 7.6/10 Жанр: триллер

Это рассказ о Ман Су, которого неожиданно увольняют с работы. Мужчина годами был безработным, пытался обеспечить семью и сохранить дом. Однажды он придумывает жестокий план, чтобы получить новую работу.

"Никакого выбора": смотрите онлайн трейлер фильма

"Срыв"

Рейтинг IMDb : 6.8/10

: 6.8/10 Жанр: криминальный триллер

Кандидат в мэры Лос-Анджелеса Майло Брэдфорда и его жена имеют всего несколько часов, чтобы собрать необходимую сумму для выкупа, ведь их сына похитили. Много денег было потрачено за избирательную кампанию, поэтому они прибегают к отчаянным поступкам и раскрывают те стороны собственной жизни, которые не хотели.

"Срыв": смотрите онлайн трейлер фильма

"Похищение Элизабет Смарт"

Рейтинг IMDb: 6.7/10

6.7/10 Жанр: документальный фильм

Утром 5 июня 2002 года 14-летнюю Элизабет Смарт похитили из собственной спальни. Инцидент произошел в городе Солт-Лейк-Сити, что в штате Юта. Это одно из самых громких дел об исчезновении без вести в истории США.

В документальном фильме собраны эксклюзивные интервью с семьей девушки, следователями и теми, кто был причастен к делу, а также архивные кадры и материалы, которые никогда не видели раньше.

"Похищение Элизабет Смарт": смотрите онлайн трейлер фильма

"Люди, которых мы встречаем в отпуске"

Рейтинг IMDb : 6.7/10

: 6.7/10 Жанр: романтическая комедия

В фильме рассказывается о лучших друзьях Поппи и Алексе. Они живут в разных городах, но каждый год встречаются во время летнего отпуска. Вдруг их дружба сталкивается с испытанием.

"Люди, которых мы встречаем в отпуске": смотрите онлайн трейлер фильма

"Корпорат"

Рейтинг IMDb : 6.2/10

: 6.2/10 Жанр: кинокомедия

В центре сюжета – офисная команда крупной торговой компании, которую ждет сокращение. Будущее работников зависит от тимбилдинга в Карпатах, где они проведут неделю. Героев ждет испытание характерами и борьба за рабочие места, а не корпоратив, к которому все привыкли.

"Корпорат": смотрите онлайн трейлер фильма

"Испытательный срок"

Рейтинг IMDb : 6.1/10

: 6.1/10 Жанр: романтическая комедия

Дочь бизнесмена Полина привыкла к беззаботной жизни. Однако после измены отца девушка проходит испытательный срок в крупном рекламном агентстве. За должность также борется принципиальный и амбициозный Роман. Главные герои имеют совершенно разные взгляды на жизнь, но отношения между ними вскоре меняются.

"Испытательный срок": смотрите онлайн трейлер фильма