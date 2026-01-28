24 Канал підготував добірку нових фільмів для гарного вечора. Тут представлені різні жанри, тож кожен може знайти стрічку для себе.

Які нові фільми подивитись увечері?

"Жодного вибору"

Рейтинг IMDb : 7.6/10

: 7.6/10 Жанр: трилер

Це розповідь про Ман Су, якого несподівано звільняють з роботи. Чоловік роками був безробітній, намагався забезпечити сім'ю та зберегти будинок. Одного разу він придумує жорстокий план, щоб отримати нову роботу.

"Жодного вибору": дивіться онлайн трейлер фільму

"Зрив"

Рейтинг IMDb : 6.8/10

: 6.8/10 Жанр: кримінальний трилер

Кандидат у мери Лос-Анджелеса Майло Бредфорда та його дружина мають лише кілька годин, щоб зібрати необхідну суму для викупу, адже їхнього сина викрали. Багато грошей було витрачено за виборчу кампанію, тож вони вдаються до відчайдушних вчинків і розкривають ті сторони власного життя, які не хотіли.

"Зрив": дивіться онлайн трейлер фільму

"Викрадення Елізабет Смарт"

Рейтинг IMDb: 6.7/10

6.7/10 Жанр: документальний фільм

Уранці 5 червня 2002 року 14-річну Елізабет Смарт викрали з власної спальні. Інцидент стався у місті Солт-Лейк-Сіті, що в штаті Юта. Це одна з найгучніших справ про зникнення безвісти в історії США.

У документальному фільмі зібрані ексклюзивні інтерв'ю з родиною дівчини, слідчими та тими, хто був причетний до справи, а також архівні кадри й матеріали, які ніколи не бачили раніше.

"Викрадення Елізабет Смарт": дивіться онлайн трейлер фільму

"Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці"

Рейтинг IMDb : 6.7/10

: 6.7/10 Жанр: романтична комедія

У фільмі розповідається про найкращих друзів Поппі та Алекса. Вони живуть у різних містах, але щороку зустрічаються під час літньої відпустки. Раптом їхня дружба зіштовхується з випробуванням.

"Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці": дивіться онлайн трейлер фільму

"Корпорат"

Рейтинг IMDb : 6.2/10

: 6.2/10 Жанр: кінокомедія

У центрі сюжету – офісна команда великої торгівельної компанії, на яку чекає скорочення. Майбутнє працівників залежить від тімбілдингу у Карпатах, де вони проведуть тиждень. На героїв чекає випробування характерами і боротьба за робочі місця, а не корпоратив, до якого всі звикли.

"Корпорат": дивіться онлайн трейлер фільму

"Випробувальний термін"

Рейтинг IMDb : 6.1/10

: 6.1/10 Жанр: романтична комедія

Донька бізнесмена Поліна звикла до безтурботного життя. Проте після зради батька дівчина проходить випробувальний термін у великій рекламній агенції. За посаду також бореться принциповий та амбітний Роман. Головні герої мають зовсім різні погляди на життя, але стосунки між ними незабаром змінюються.

"Випробувальний термін": дивіться онлайн трейлер фільму