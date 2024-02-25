От документалистики до комедии: 4 новых фильма Netflix, которые помогут расслабиться

На Netflix вышло сразу несколько фильмов, которые уже заполонили сердца киноманов. Это разножанровые ленты, поэтому каждый найдет что-то для себя.

Кино 24 выделило четыре новых фильма, которые попали в список тех, что смотрят чаще всего в Украине. Читайте дальше о каждом и выбирайте, что пересмотрите уже сегодня.

Стоит увидеть Абсолютные рекордсмены: 3 легендарные фильмы, которые получили больше всего статуэток Оскара

"Игроки"

Жанр: комедия

На прошлой неделе рейтинг фильмов возглавила новая легкая комедия, где главной героиней является спортивная журналистка из Нью-Йорка. Девушка знает множество способов начать интрижку, но неожиданно влюбляется в одну из своих целей. А что как теперь нужно вложиться в игру сердцем?

"Игроки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Убей меня, если осмелишься"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах.допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Жанр: комедия

Чтобы перезагрузиться и отдохнуть перед началом новой рабочей недели предлагаем к просмотру еще одну комедию, в центре которой семейная пара. Лотерейный билет становится не только выигрышным, но и опасным для обоих, ведь теперь муж и жена начинают придумывать, как убить друг друга ради денег.

"Убей меня, если осмелишься": смотрите онлайн трейлер фильма

"Эйнштейн и бомба"

Жанр: документалистика

Эта лента точно понравится поклонникам документального жанра. Что произошло после побега Эйнштейна из нацистской Германии? Эта драма содержит архивные кадры и собственные свидетельства ученого, исследует ум замученного гения.

"Эйнштейн и бомба": смотрите онлайн трейлер фильма

"Агентство разбитых сердец"

Жанр: мелодрама

Киновечер выходного дня трудно представить без истории любви. Скептически настроенный журналист ради статьи соглашается на терапию для разбитых сердец. Тогда мужчина еще не догадывается, что сможет открыться очаровательной психотерапевтке.

"Агентство разбитых сердец": смотрите онлайн трейлер сериала