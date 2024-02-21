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Какие фильмы сейчас популярны на Netflix

Первое место заняла новая комедия "Игроки". По сюжету, спортивная журналистка из Нью-Йорка влюбляется в одну из своих целей. Это совсем не входило в планы девушки, и теперь ей приходится отделять чувства и работу.

"Игроки": смотрите онлайн трейлер фильма

Больше фильмов в рейтинге:

"Убей меня, если осмелишься", 2024 год;

"Эйнштейн и бомба", 2024 год;

"Прощенный", 2022 год;

"Гадкий я 3", 2017 год;

"Орион и Темряк", 2024 год;

"Гадкий я 2", 2013 год;

"Миньоны", 2015 год;

"Гадкий я", 2010 год;

"Агентство разбитых сердец", 2024 год.



Самые популярные фильмы Netflix / Фото Netflix

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Какие сериалы чаще всего смотрят украинцы

Уже месяц в рейтинге сериалов безоговорочным лидером остается 6-серийная драма "Гризельда". Эта художественная интерпретация реальных событий рассказывает историю Гризельды Бланко, которая стала "Крестной матерью" наркоимперии в Майами.

"Гризельда": смотрите онлайн трейлер сериала

Больше сериалов в рейтинге:

"Один день", мини-сериал;

"Берлин", 1 сезон;

"Надзиратель", 1 сезон;

"Люпен", 1 сезон;

"Милое дитя", мини-сериал;

"Люпен", 2 сезон;

"Люпен", 3 сезон;

"Ночной агент", 1 сезон;

"Бумажный дом", 1 сезон.



Самые популярные сериалы Netflix / Фото Netflix