Названия лидеров, а также полный рейтинг лент, которые смотрят чаще всего, – ищите далее в нашей традиционной подборке.
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Какие фильмы сейчас популярны на Netflix
Первое место заняла новая комедия "Игроки". По сюжету, спортивная журналистка из Нью-Йорка влюбляется в одну из своих целей. Это совсем не входило в планы девушки, и теперь ей приходится отделять чувства и работу.
"Игроки": смотрите онлайн трейлер фильма
Больше фильмов в рейтинге:
- "Убей меня, если осмелишься", 2024 год;
- "Эйнштейн и бомба", 2024 год;
- "Прощенный", 2022 год;
- "Гадкий я 3", 2017 год;
- "Орион и Темряк", 2024 год;
- "Гадкий я 2", 2013 год;
- "Миньоны", 2015 год;
- "Гадкий я", 2010 год;
- "Агентство разбитых сердец", 2024 год.
Самые популярные фильмы Netflix / Фото Netflix
Какие сериалы чаще всего смотрят украинцы
Уже месяц в рейтинге сериалов безоговорочным лидером остается 6-серийная драма "Гризельда". Эта художественная интерпретация реальных событий рассказывает историю Гризельды Бланко, которая стала "Крестной матерью" наркоимперии в Майами.
"Гризельда": смотрите онлайн трейлер сериала
Больше сериалов в рейтинге:
- "Один день", мини-сериал;
- "Берлин", 1 сезон;
- "Надзиратель", 1 сезон;
- "Люпен", 1 сезон;
- "Милое дитя", мини-сериал;
- "Люпен", 2 сезон;
- "Люпен", 3 сезон;
- "Ночной агент", 1 сезон;
- "Бумажный дом", 1 сезон.
Самые популярные сериалы Netflix / Фото Netflix