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Цікаво По іншу сторону спорту: фільми і серіали про легенд футболу, які варто переглянути кожному

Які фільми зараз популярні на Netflix

Перше місце посіла нова комедія "Гравці". За сюжетом, спортивна журналістка з Нью-Йорка закохується в одну зі своїх цілей. Це зовсім не входило в плани дівчини, тож тепер їй доводиться відмежовувати почуття та роботу.

"Гравці": дивіться онлайн трейлер фільму

Більше фільмів у рейтингу:

  • "Убий мене, якщо наважишся", 2024 рік;
  • "Ейнштейн і бомба", 2024 рік;
  • "Прощений", 2022 рік;
  • "Нікчемний я 3", 2017 рік;
  • "Оріон і Темряк", 2024 рік;
  • "Нікчемний я 2", 2013 рік;
  • "Посіпаки", 2015 рік;
  • "Нікчемний я", 2010 рік;
  • "Агенція розбитих сердець", 2024 рік.

Нетфлікс
Найпопулярніші фільми Netflix / Фото Netflix

Які серіали найчастіше дивляться українці

Уже місяць в рейтингу серіалів беззаперечним лідером залишається 6-серійна драма "Гризельда". Ця художня інтерпретація реальних подій розповідає історію Гризельди Бланко, яка стала "Хрещеною матір’ю" наркоімперії у Маямі.

"Гризельда": дивіться онлайн трейлер серіалу

Більше серіалів у рейтингу:

  • "Один день", мінісеріал;
  • "Берлін", 1 сезон;
  • "Наглядач", 1 сезон;
  • "Люпен", 1 сезон;
  • "Любе дитя", мінісеріал;
  • "Люпен", 2 сезон;
  • "Люпен", 3 сезон;
  • "Нічний агент", 1 сезон;
  • "Паперовий будинок", 1 сезон.

Нетфлікс
Найпопулярніші серіали Netflix / Фото Netflix