Стоит посмотреть: 3 новых фильма Netflix с высоким рейтингом
На Netflix появились новые фильмы, которые уже завоевали одобрение зрителей и критиков. Среди них как украинские ленты, так и другие интересные кинокартины, которые стоят вашего внимания.
Стриминговая платформа Netflix постоянно предлагает новинки, которые дарят много ярких впечатлений и приятные вечера за просмотром. В подборке Кино 24 ищите свежие фильмы, которые уже получили высокие оценки от критиков.
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"Уроки толерантности"Рейтинг IMDb: 7.7
События украинской ленты разворачиваются на Подолье. В одной из стареньких квартир живет семья Найдюков: бывший военный, его жена школьная учительница и их дети. Женщина стремится спасти семью от кредитов, поэтому уговаривает записаться на государственную программу по евроинтеграции "Уроки толерантности".
"Уроки толерантности": смотрите трейлер онлайн
Согласно условиям гранта, они должны поселить у себя представителя ЛГБТ. Открытый гей Василий помогает семье не только побороть стереотипы и предубеждения, но и скрепить отношения в семье.
"Часы"Рейтинг IMDb: 7.5
Британо-американский фильм вышел еще в 2002 году, но теперь его можно посмотреть на Netflix. Он не только получил высокую оценку, но и получил Оскар и "Золотой глобус". Лента разделена на три части, каждая изображает один день из жизни главных героинь, чьи судьбы переплетаются интересным образом.
"Часы": смотрите трейлер онлайн
Первая героиня – писательница Вирджиния Вулф, которая изливает свои чувства на бумагу. Во втором сюжете Лора, живущая в пригороде Лос-Анджелеса, не осознает, как влияет на сына. Клариса, героиня третьего сюжета, это воплощение героини романа Вульф. Она свободная и самостоятельная.
"Золотое божество"Рейтинг IMDb: 6.6
Фильм переносит в зрителя в приграничье Хоккайдо, где бесстрашный воин и сильная девушка из племени айну отправляются на поиски пропавших сокровищ.
"Золотое божество": смотрите трейлер онлайн
Героям нужно найти золотые самородки, которые ранее украли у коренных островитян.