Стоит посмотреть: 3 новых фильма Netflix с высоким рейтингом

На Netflix появились новые фильмы, которые уже завоевали одобрение зрителей и критиков. Среди них как украинские ленты, так и другие интересные кинокартины, которые стоят вашего внимания.

Стриминговая платформа Netflix постоянно предлагает новинки, которые дарят много ярких впечатлений и приятные вечера за просмотром. В подборке Кино 24 ищите свежие фильмы, которые уже получили высокие оценки от критиков.

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"Уроки толерантности"

: 7.7

События украинской ленты разворачиваются на Подолье. В одной из стареньких квартир живет семья Найдюков: бывший военный, его жена школьная учительница и их дети. Женщина стремится спасти семью от кредитов, поэтому уговаривает записаться на государственную программу по евроинтеграции "Уроки толерантности".

"Уроки толерантности": смотрите трейлер онлайн

Согласно условиям гранта, они должны поселить у себя представителя ЛГБТ. Открытый гей Василий помогает семье не только побороть стереотипы и предубеждения, но и скрепить отношения в семье.

"Часы"

7.5

Британо-американский фильм вышел еще в 2002 году, но теперь его можно посмотреть на Netflix. Он не только получил высокую оценку, но и получил Оскар и "Золотой глобус". Лента разделена на три части, каждая изображает один день из жизни главных героинь, чьи судьбы переплетаются интересным образом.

"Часы": смотрите трейлер онлайн

Первая героиня – писательница Вирджиния Вулф, которая изливает свои чувства на бумагу. Во втором сюжете Лора, живущая в пригороде Лос-Анджелеса, не осознает, как влияет на сына. Клариса, героиня третьего сюжета, это воплощение героини романа Вульф. Она свободная и самостоятельная.

"Золотое божество"

: 6.6

Фильм переносит в зрителя в приграничье Хоккайдо, где бесстрашный воин и сильная девушка из племени айну отправляются на поиски пропавших сокровищ.

"Золотое божество": смотрите трейлер онлайн

Героям нужно найти золотые самородки, которые ранее украли у коренных островитян.