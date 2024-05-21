Стримінгова платформа Netflix постійно пропонує новинки, що дарують багато яскравих вражень та приємні вечори за переглядом. У добірці Кіно 24 шукайте свіжі фільми, які вже отримали високі оцінки від критиків.
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"Уроки толерантності"
Події української стрічки розгортаються на Поділлі. В одній зі стареньких квартир мешкає сім'я Найдюків: колишній військовий, його дружина шкільна вчителька та їхні діти. Жінка прагне врятувати сім'ю від кредитів, тому вмовляє записатися на державну програму з євроінтеграції "Уроки толерантності".
"Уроки толерантності": дивіться трейлер онлайн
Згідно з умовами гранту, вони повинні поселити у себе представника ЛГБТ. Відкритий гей Василь допомагає сім'ї не тільки побороти стереотипи й упередження, але й скріпити стосунки в родині.
"Години"
Британо-американський фільм вийшов ще у 2002 році, але тепер його можна переглянути на Netflix. Він не тільки отримав високу оцінку, але й отримав Оскар та "Золотий глобус". Стрічка розділена на три частини, кожна зображує один день з життя головних героїнь, чиї долі переплітаються цікавим чином.
"Години": дивіться трейлер онлайн
Перша героїня – письменниця Вірджинія Вулф, яка виливає свої почуття на папір. У другому сюжеті Лора, що живе у передмісті Лос-Анджелеса, не усвідомлює, як впливає на сина. Клариса, героїня третього сюжету, це втілення героїні роману Вульф. Вона вільна і самостійна.
"Золоте божество"
Фільм переносить у глядача в прикордоння Хоккайдо, де безстрашний воїн та сильна дівчина з племені айну відправляються на пошуки зниклих скарбів.
"Золоте божество": дивіться трейлер онлайн
Героям потрібно знайти золоті самородки, які раніше вкрали у корінних острів'ян.