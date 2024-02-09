Для киновыходных: 4 новых фильма и сериала, которые вышли на Netflix на этой неделе

Долгожданная пятница наконец-то наступила. Скорее доделывайте все задания и выбирайте, что уже на выходных будете смотреть на Netflix.

В новой подборке 24 Канал собрал фильмы и сериалы, которые вышли на стриминговой платформе на этой неделе. Поэтому новинки в список того, что уже пересмотрели, гарантированы.

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Новый фильм на Netflix

"Пепел"

Жанр: драма

Страна: Турция

В ролях: Фунда Эръигит, Алперен Дуймаз, Мехмет Гюнсюр

Состоятельная замужняя женщина получает неопубликованный роман, после чего ее жизнь полностью рушится. К чему приведет пьяная фантазия, которая переросла в рискованную интрижку?

"Пепел": смотрите онлайн трейлер фильма

Новые сериалы, какие посмотреть на Netflix

"Один день"

Кіно навчає нас вірити в неможливе.допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Жанр: мелодрама

Страна: Великобритания

В ролях: Амбика Мод, Лео Вудалл, Эсси Дэвис

Этот мини-сериал создан на основе бестселлера Дэвида Николса. Это трогательная история любви, длиной в двадцать лет.

Главные герои – Эмма и Декстер проводят ночь после выпускного, после чего каждый идет своим путем. Тогда они еще не догадываются, что судьба связала их навсегда.

"Один день": смотрите онлайн трейлер сериала

"Альфа-самцы"

Жанр: комедия

Страна: Испания

В ролях: Горка Отхоа, Феле Мартинес, Фернандо Гил

На Netflix наконец вышел 2 сезон комедийного сериала, премьера которого состоялась в 2022 году. Это история о четырех друзьях – Педро, Луиса, Рауля и Санти, которые чувствуют себя потерянными в мире, где у них и женщин одинаковые права. Каждый пытается приспособиться по-своему.

"Альфа-самцы": смотрите онлайн трейлер сериала

"Убийственный парадокс"

Жанр: триллер

Страна: Республика Корея

В ролях: Чхве Ву Сик, Сон Сок Ку, Ли Хи Джун

Когда одно случайное убийство приводит к другому, обычный юноша застревает в бесконечной игре в кота и мышь с сообразительным детективом.

"Убийственный парадокс": смотрите онлайн трейлер сериала