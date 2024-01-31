А рейтинг фильмов третью неделю подряд возглавляет боевик "Взлет".
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Самые популярные фильмы Netflix
По сюжету "Взлета", опытная команда воров готовится к очень рискованному делу. Они ставят перед собой задачу похитить золото стоимостью 500 миллионов долларов из самолета, который летит на высоте 12 километров.
"Взлет": смотрите онлайн трейлер фильма
Также сейчас смотрят:
- "Снежное сообщество", 2024 год;
- "Мавка. Лесная песня", 2023 год;
- "Репортерка", 2016 год;
- "Наблюдатель", 2022 год;
- "Секреты домашних животных", 2016 год;
- "Человек из Торонто", 2022 год;
- "Довбуш", 2023 год;
- "Иллюзия безопасности", 2023 год;
- "Красное сообщение", 2021 год.
Самые популярные фильмы на Netflix / Фото Netflix
Самые популярные сериалы Netflix
Среди сериалов самой популярной является 6-серийная драма "Гризельда". Эта художественная интерпретация реальных событий рассказывает историю Гризельды Бланко, которая переехала из Медельина в Майами и стала "Крестной матерью" местной наркоимперии.
"Гризельда": смотрите онлайн трейлер сериала
Также сейчас смотрят:
- "Берлин", 1 сезон;
- "Детектив Форст", 1 сезон;
- "Бумажный дом", 1 сезон;
- "Бумажный дом", 2 сезон;
- "Братья Сунь", 1 сезон;
- "Бумажный дом", 3 сезон;
- "Люпен", 1 сезон;
- "Сварка", 1 сезон;
- "Бумажный дом", 4 сезон.
Самые популярные сериалы на Netflix / Фото Netflix