А рейтинг фильмов третью неделю подряд возглавляет боевик "Взлет".

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Самые популярные фильмы Netflix

По сюжету "Взлета", опытная команда воров готовится к очень рискованному делу. Они ставят перед собой задачу похитить золото стоимостью 500 миллионов долларов из самолета, который летит на высоте 12 километров.

"Взлет": смотрите онлайн трейлер фильма

Также сейчас смотрят:

  • "Снежное сообщество", 2024 год;
  • "Мавка. Лесная песня", 2023 год;
  • "Репортерка", 2016 год;
  • "Наблюдатель", 2022 год;
  • "Секреты домашних животных", 2016 год;
  • "Человек из Торонто", 2022 год;
  • "Довбуш", 2023 год;
  • "Иллюзия безопасности", 2023 год;
  • "Красное сообщение", 2021 год.

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Самые популярные фильмы на Netflix / Фото Netflix

Самые популярные сериалы Netflix

Среди сериалов самой популярной является 6-серийная драма "Гризельда". Эта художественная интерпретация реальных событий рассказывает историю Гризельды Бланко, которая переехала из Медельина в Майами и стала "Крестной матерью" местной наркоимперии.

"Гризельда": смотрите онлайн трейлер сериала

Также сейчас смотрят:

  • "Берлин", 1 сезон;
  • "Детектив Форст", 1 сезон;
  • "Бумажный дом", 1 сезон;
  • "Бумажный дом", 2 сезон;
  • "Братья Сунь", 1 сезон;
  • "Бумажный дом", 3 сезон;
  • "Люпен", 1 сезон;
  • "Сварка", 1 сезон;
  • "Бумажный дом", 4 сезон.

Нетфликс
Самые популярные сериалы на Netflix / Фото Netflix