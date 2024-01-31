Что посмотреть на Netflix вечером: 10 фильмов и сериалов, которые выбирают украинцы

Netflix обновил традиционный недельный рейтинг фильмов и сериалов, которые смотрят в разных странах. Сейчас в лидерах среди украинцев новый мини-сериал "Гризельда".

А рейтинг фильмов третью неделю подряд возглавляет боевик "Взлет".

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Самые популярные фильмы Netflix

По сюжету "Взлета", опытная команда воров готовится к очень рискованному делу. Они ставят перед собой задачу похитить золото стоимостью 500 миллионов долларов из самолета, который летит на высоте 12 километров.

"Взлет": смотрите онлайн трейлер фильма

Также сейчас смотрят:

"Снежное сообщество", 2024 год;

"Мавка. Лесная песня", 2023 год;

"Репортерка", 2016 год;

"Наблюдатель", 2022 год;

"Секреты домашних животных", 2016 год;

"Человек из Торонто", 2022 год;

"Довбуш", 2023 год;

"Иллюзия безопасности", 2023 год;

"Красное сообщение", 2021 год.



Самые популярные фильмы на Netflix / Фото Netflix

Самые популярные сериалы Netflix

Среди сериалов самой популярной является 6-серийная драма "Гризельда". Эта художественная интерпретация реальных событий рассказывает историю Гризельды Бланко, которая переехала из Медельина в Майами и стала "Крестной матерью" местной наркоимперии.

"Гризельда": смотрите онлайн трейлер сериала

Также сейчас смотрят:

"Берлин", 1 сезон;

"Детектив Форст", 1 сезон;

"Бумажный дом", 1 сезон;

"Бумажный дом", 2 сезон;

"Братья Сунь", 1 сезон;

"Бумажный дом", 3 сезон;

"Люпен", 1 сезон;

"Сварка", 1 сезон;

"Бумажный дом", 4 сезон.



Самые популярные сериалы на Netflix / Фото Netflix