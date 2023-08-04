Среди новинок этим летом – чрезвычайная история "Лето, когда я стала привлекательной", криминальный сериал "Линкольн для адвоката", а также научно-фантастический "Фонд", которого вы так ожидали. Успейте насладиться премьерами и хорошего просмотра!

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Кино на выходные

"Этим летом я стала красивой", 2 сезон

Сериал повествует историю любовного треугольника между одной девушкой и двумя братьями. В нем увидите первую любовь и первое разбитое сердце. В основе сюжета – одноименный роман Дженни Хан.

"Этим летом я стала красивой": смотрите трейлер

"Линкольн для адвоката", 3 сезон

Микки Хеллер – талантливый и успешный адвокат из Лос-Анджелеса, владеющий любимой машиной "Линкольн". Он узнает, что клиент прячет от него правду и пытается вывести Руле на чистую воду. Однако его подставляют и теперь ему грозит тюремный арест.

"Линкольн для адвоката": смотрите трейлер

"Основание", 2 сезон

Сюжет 2 сезона будет разворачиваться вокруг четырех ключевых личностей, выходящих за пределы пространства и времени. Их путешествия полны опасных испытаний, постоянной смены и запутанных отношений, которые держат ключ к судьбе человечества. В центре истории – революционный деятель доктор Гарри Селдон, предполагающий неизбежный крах Империи.

Вместе с группой преданных последователей он отправляется в поиски огромного пространства галактики, чтобы основать Основание, маяк надежды на восстановление и защиту будущей цивилизации. Из-за того, что действие 2 сезона будет происходить через столетие после финала первого, напряжение будет только обостряться по всем галактике.

"Основание": смотрите трейлер

"Они клонировали Тайрона", 2023 год

Ряд жутких событий погружает разнообразную троицу (Джон Боега, Тэйона Перрис и Джейми Фокс) в бездну зловещего заговора, который распространяется по городу.

"Они клонировали Тайрона": смотрите трейлер

"Рай", 2023 год

Главный герой работает в компании, специализирующейся на биотехнологиях и влиянии на ход событий во времени. Его профессиональная деятельность достаточно успешна, пока одним из должников не становится его собственная жена.

"Рай": смотрите трейлер

"Птичий короб: Барселона"

После того как загадочное существо неизвестного происхождения истребляет население планеты, заставляя всех встречающих ее взгляд прекратить свое существование, Себастьян вместе со своей дочерью начинают свое собственное великое приключение, на пути выживания в городе Барселона.

"Птичий короб: Барселона": смотрите трейлер