24 Канал собрал 5 фильмов ужасов, которые вышли в первой половине 2026 года и уже получили оценки на IMDb и рецензии критиков. Некоторые фильмы называют одними из лучших хорроров года, а другие доказывают, что даже древнее проклятие не спасет слабый сценарий.

"За кулисами"

Жанр: психологический хоррор, фантастика, триллер.

Рейтинг IMDb: 6,7

Представьте, что вы случайно нашли дверь, которую раньше не замечали. Открываете ее, а за ней – бесконечные желтые коридоры, пустые комнаты и жуткая тишина.

Именно с таким кошмаром сталкивается архитектор Кларк, обнаруживший загадочный проход в подвале мебельного магазина. За дверью скрывается непонятный мир, где привычные законы реальности больше не действуют.

Постепенно мужчина начинает терять связь с реальностью, а его психотерапевт Мэри пытается разобраться в том, что происходит.

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Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 86% положительных рецензий. Критик The Guardian Питер Брэдшоу поставил фильму 5 звезд из 5, отметив необычную атмосферу, визуальное оформление и психологическое напряжение.



"За кулисами": смотреть трейлер

"Мумия Ли Кронина"

Жанр: мистический хоррор, бодихоррор.

Рейтинг IMDb: 6,1

Маленькая дочь журналиста бесследно исчезает во время пребывания семьи в Египте. Восемь лет родители живут с болью утраты, пока однажды девочку неожиданно не находят.

Казалось бы, пора праздновать чудо. Вот только возвращение ребенка быстро превращается в настоящий кошмар.

Родители замечают, что с дочерью происходит что-то ужасное. И постепенно понимают: возможно, домой вернулась уже совсем не та девочка, которую они потеряли.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes у фильма всего 45% положительных рецензий. Обозреватель The Guardian Бенджамин Ли раскритиковал чрезмерную продолжительность картины и слабый сценарий, хотя и похвалил масштабность постановки и визуальный стиль.



"Мумия Ли Кронина": смотреть трейлер

"Игра в прятки 2"

Жанр: комедийный хоррор, триллер.

Рейтинг IMDb: 6,5

Помните невесту, которой вместо романтической брачной ночи пришлось спасаться от сумасшедшей семьи мужа? Так вот, ее приключения еще не закончились.

Грейс чудом пережила кровавую игру, но теперь узнает, что это было лишь начало. На нее и ее сестру Фейт охотятся сразу четыре влиятельные семьи, стремящиеся получить власть над миром.

И теперь героиня снова вынуждена бороться за жизнь. Похоже, после такого опыта она вряд ли захочет когда-либо выходить замуж.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 75% положительных рецензий. Обозреватели похвалили Самару Вивинг и кровавый юмор. В то же время критик Variety отметил, что сиквел делает игру более масштабной, но при этом значительно более абсурдной.



"Игра в прятки 2": смотреть трейлер

"Пошлите помощь"

Жанр: психологический хоррор, черная комедия, триллер.

Рейтинг IMDb: 6,7



Линда – трудолюбивая сотрудница компании, которую постоянно недооценивает самоуверенный руководитель Брэдли. Однажды они вместе отправляются в командировку, но самолет терпит крушение. Героям удается выжить, однако они оказываются на необитаемом острове. И здесь начинается самое интересное. Ведь в условиях дикой природы корпоративная иерархия больше ничего не значит.

Теперь бывшему начальнику придется полагаться на женщину, которую он годами презирал. А она, похоже, не слишком спешит вернуть все на свои места.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 92% положительных рецензий. Критики особо отметили игру Рэйчел Мак-Адамс и Дилана О'Брайена, непредсказуемый сюжет и фирменный черный юмор режиссера Сэма Рэйми.



"Пошлите помощь": смотреть трейлер

"28 лет спустя: Храм костей"

Жанр: постапокалиптический хоррор, триллер.

Рейтинг IMDb: 7,2

В мире, где смертоносный вирус превратил большинство людей в кровожадных существ, выжить и без того непросто. Но главные герои быстро понимают: иногда здоровые люди бывают гораздо страшнее зараженных. Подросток Спайк оказывается среди жестокой банды, возглавляемой загадочным Джимми Кристалом. Тем временем доктор Келсон делает открытие, способное изменить представления о вирусе.

И пока одни ищут способ спасти человечество, другие, кажется, окончательно решили, что человечность им больше ни к чему.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 91% положительных рецензий. Критик The Guardian Питер Брэдшоу назвал его лучшей частью франшизы, особо отметив игру Рэйфа Файнса и Джека О'Коннелла

"28 лет спустя: Храм костей": смотреть трейлер

А если вы любите жуткие истории, 24 Канал подготовил для васподборку фильмов ужасов о загадочных поместьях, в которых лучше не оставаться на ночь. Здесь за роскошными фасадами скрываются страшные тайны, а незваные гости рискуют больше никогда не вернуться домой.