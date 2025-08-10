За последние годы в кино появилось множество адаптаций произведений Стивена Кинга – и они не прекращают выходить на экранах. Кино 24 расскажет о новейших экранизациях.
"Обезьяна"
Основана на одноименном рассказе Стивена Кинга 1980 года
Фильм рассказывает о двух братьях-близнецах Хэле и Билле, что наталкиваются на старинную игрушечную обезьянку своего отца на чердаке. Со временем они понимают, что каждый раз, когда заводят игрушку, кто-то умирает. Поэтому решают выбросить обезьянку.
Пути братьев расходятся. Но когда через 25 лет снова происходит ряд загадочных смертей, им приходится забыть об обидах, чтобы остановить потери.
"Обезьяна": смотрите трейлер онлайн
"Жизнь Чака"
Основан на одноименной повести из сборника "Если кровь течет" 2020 года
Школьный учитель Марти Андерсон на фоне катастрофы в мире воссоединяется с бывшей женой. К интернету доступа нет, поэтому со временем супруги обращает внимание на странные детали, в частности, билборды и граффити, на которых упоминают загадочного Чака Кранца.
Его историю рассказывают в трех актах в обратном хронологическом порядке и объясняют, как с Чаком связан конец света.
"Жизнь Чака": смотрите трейлер онлайн
"Институт"
Основан на одноименном романе Стивена Кинга 2019 года
Мини-сериал рассказывает об "Институте" – бетонное здание, куда преступники отправляют детей со способностями к телепатии или телекинезу. Туда попадает особый подросток Люк, который встречается с директором заведения и другими детьми. Над ними проводят жестокие эксперименты, чтобы развить их паранормальные способности.
"Институт": смотрите трейлер онлайн