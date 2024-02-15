Смотрите в материале, какие фото опубликовал режиссер Тод Филлипс. Наслаждайтесь новыми кадрами и ожидайте продолжения любимой истории "Джокера".

Советуем Культовые фильмы о боксе, которые посмотрите на одном дыхании

Режиссер опубликовал свежие кадры из "Джокера": смотрите фото

Режиссер опубликовал три фотографии Хоакина Феникса и Леди Гаги под прожекторами: где они близки сквозь решетку тюремной камеры, а также в танце на сцене, напоминающей крыши Готэма.

Надеюсь, что ваш день полон любви,

– написал Филлипс.

Это не первый случай, когда Филлипс использует праздничные дни для публикации изображений своего будущего фильма о Джокере. Учитывая, что восемь месяцев осталось до выхода "Джокера 2" в кинотеатры, можно предполагать, что перед премьерой появится больше праздничных изображений. Премьера ленты запланирована на 4 октября.

"Джокер": о чем первая часть

Действия разворачиваются в начале 1980-х годов вокруг неудачливого стендап-комика Артура Флека, который проживает вместе с больной матерью в небольшой квартире в Готэм сити и сталкивается с редким психическим заболеванием, что вызывает у него приступы неконтролируемого смеха.

"Джокер": смотрите онлайн трейлер