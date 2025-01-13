Расслабят после тяжелого дня: 5 свежих комедий, которые стоит посмотреть вечером

После напряженного дня хочется расслабиться и зарядиться позитивом, а после положительных эмоций удвоить их и смеяться еще громче. В этом могут помочь новые комедийные фильмы.

24 Канал подобрал пять свежих фильмов, которые подарят смех, легкость и хорошее настроение. Они помогут находить позитив даже в обыденности.

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"Каскадеры"

Каскадер Кольт Сиверс ушел из профессии из-за травмы на съемках. Он пробует себя в новой деятельности, но вдруг получает звонок от продюсера с просьбой приехать в Австралию ради нового фильма. Это режиссерский дебют Джоди, его бывшей девушки. По приезду Кольт понимает, что Джоди не рада его видеть, а главный актер бесследно исчез.

"Каскадеры": смотрите трейлер онлайн

"Рики Стеники"

Трое друзей с детства используют вымышленного персонажа, чтобы избежать наказания или ответственности. Они продолжают пользоваться этим придуманным образом, чтобы избегать скучных семейных посиделок и развлекаться вместо этого. Когда правда почти выходит наружу, мужчины нанимают на роль Рики актера.

"Рики Стеники": смотрите трейлер онлайн

"Битлджус 2"

Продолжение забавно-моторошного шедевра от Тима Бертона рассказывает о том, как Лидия вместе с семьей отправляется в старый семейный дом. Ее дочь находит макет города, который строили старые владельцы. Теперь местный озорной призрак Битлджюс вырывается на волю и снова хочет быть среди людей.

"Битлджус 2": смотрите трейлер онлайн

"Одинокие волки"

Об этом комедийном триллере с суперзвездами в главной роли недостаточно говорили в прошлом году. Чиновница из Нью-Йорка хочет разобраться с мертвецом в своем гостиничном номере. Для этого она вызывает фиксера, который избавится от тела профессионально. Но на вызов приезжает еще один человек. Оказывается, что задача значительно сложнее, поэтому фиксерам придется объединиться.

"Одинокие волки": смотрите трейлер онлайн

"Тельма"

93-летнюю Тельму обманул телефонный мошенник, который выдавал себя за ее внука Дэнни. Поэтому она отправляется в сложное, но увлекательное путешествие. А ее транспортом становится электрическое кресло колесное, одолженное у приятеля. Тельма путешествует по городу, чтобы найти негодяев и вернуть то, что у нее забрали.

"Тельма": смотрите трейлер онлайн