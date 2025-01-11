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Советуем Самый новый детективный мини-сериал на Netflix, который можно посмотреть всего за вечер

"Не смотрите вверх"

История рассказывает о двух обычных астрономов, чья жизнь и карьера переворачиваются, когда они обнаруживают страшную правду: к Земле приближается огромная комета, которая может полностью уничтожить планету. Сначала они думают, что это может быть просто очередное небесное тело, но более детальные наблюдения обнаруживают, что это огромная комета, которая стремительно приближается к Земле.

"Не смотрите вверх": смотрите онлайн трейлер фильма

Когда астрономы пытаются привлечь внимание мировых лидеров к этой угрозе, они сталкиваются с неверием и отказом. Многие считают их предупреждения чрезмерными или преувеличенными, считая это выдумкой или надуманной паникой. Несмотря на это, герои не сдаются и начинают бороться со временем, пытаясь найти способ предупредить человечество и найти решение для спасения планет.

"Рики Джервейс: Сверхъестественное"

По сюжету фильма, в своем втором спецвыпуске стендап-шоу на Netflix, Рики Джервейс, известный британский комик и мастер сарказма, снова собирает огромную аудиторию для своего юмора, который не оставляет равнодушным. В этом шоу он не только смешит своих зрителей, но и рассказывает о сложной работе комика – процесс создания комедийных шоу и шуток, в частности то, как ему удается найти вдохновение и как часто он нарушает все границы того, что считается "правильным" в юморе.

"Рики Джервейс: Сверхъестественное": смотрите онлайн трейлер фильма

"Плохие семена"

По сюжету фильма, Уаэль – бывший беспризорник, который выживает с помощью мелкого мошенничества вместе со своей приемной матерью Моникой. Этот нетрадиционный дуэт обманывает людей, обычно зарабатывая на мелких аферах. Однако, однажды они по ошибке выбирают не того парня для очередного обмана. Этим парнем оказывается Виктор – старый знакомый Моники, который теперь работает в организации, поддерживающей проблемных подростков.

Вместо того, чтобы обратиться в правоохранительные органы, Виктор дает Уаэлю и Монике возможность искупить свою вину, предложив Уаэлю стать его временным секретарем и педагогом для группы сложных подростков. Уаэль, который до этого был привыкшим к мелким преступлениям и манипуляциям, оказывается в новой ситуации, где ему приходится взаимодействовать с детьми, которые имеют свои сложные характеры и проблемы. Это становится для него настоящим вызовом.

"Плохие семена": смотрите онлайн трейлер фильма

Между тем личная история Уаэля и его изобретательские хитрости, которыми он пользуется для достижения своих целей, помогают ему завоевать доверие группы подростков. Однако, со временем Уаэль начинает понимать, что на самом деле эта работа дает ему шанс не только помочь детям, но и исправить свое прошлое.