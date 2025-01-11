Час розслабитися та отримати задоволення від перегляду. Обирайте свого фаворита серед фільмів та насолоджуйтесь.

Радимо Найновіший детективний мінісеріал на Netflix, який можна подивитись всього за вечір

"Не дивіться вгору"

Історія розповідає про двох звичайних астрономів, чиє життя і кар'єра перевертаються, коли вони виявляють страшну правду: до Землі наближається величезна комета, яка може повністю знищити планету. Спочатку вони думають, що це може бути просто чергове небесне тіло, але детальніші спостереження виявляють, що це величезна комета, яка стрімко наближається до Землі.

"Не дивіться вгору": дивіться онлайн трейлер фільму

Коли астрономи намагаються привернути увагу світових лідерів до цієї загрози, вони стикаються з невірою та відмовою. Багато хто вважає їхні попередження надмірними або перебільшеними, вважаючи це вигадкою чи надуманою панікою. Попри це, герої не здаються і починають боротися з часом, намагаючись знайти спосіб попередити людство і знайти рішення для порятунку планет.

"Рікі Джервейс: Надприродне"

За сюжетом фільму, у своєму другому спецвипуску стендап-шоу на Netflix, Рікі Джервейс, відомий британський комік і майстер сарказму, знову збирає величезну аудиторію для свого гумору, який не залишає байдужим. У цьому шоу він не лише смішить своїх глядачів, а й розповідає про складну роботу коміка – процес створення комедійних шоу та жартів, зокрема те, як йому вдається знайти натхнення і як часто він порушує усі кордони того, що вважається "правильним" у гуморі.

"Рікі Джервейс: Надприродне": дивіться онлайн трейлер фільму

"Погане насіння"

За сюжетом фільму, Уаель – колишній безпритульник, який виживає за допомогою дрібного шахрайства разом зі своєю названою матір'ю Монікою. Цей нетрадиційний дует обманює людей, зазвичай заробляючи на дрібних аферах. Однак, одного разу вони помилково обирають не того хлопця для чергового обману. Цим хлопцем виявляється Віктор – старий знайомий Моніки, який тепер працює в організації, що підтримує проблемних підлітків.

Замість того, щоб звернутися до правоохоронних органів, Віктор дає Уаелю і Моніці можливість спокутувати свою провину, запропонувавши Уаелю стати його тимчасовим секретарем та педагогом для групи складних підлітків. Уаель, який до цього був звиклим до дрібних злочинів і маніпуляцій, опиняється в новій ситуації, де йому доводиться взаємодіяти з дітьми, які мають свої складні характери та проблеми. Це стає для нього справжнім викликом.

"Погане насіння": дивіться онлайн трейлер фільму

Тим часом особиста історія Уаеля та його винахідницькі хитрощі, якими він користується для досягнення своїх цілей, допомагають йому завоювати довіру групи підлітків. Однак, з часом Уаель починає розуміти, що насправді ця робота дає йому шанс не лише допомогти дітям, а й виправити своє минуле.