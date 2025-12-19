Новые криминальные сериалы, которые затягивают с первых минут

Современные детективы дают второе дыхание криминальному жанру. В 2025 году вышло немало таких сериалов, на которые стоит обратить особое внимание.

24 Канал предлагает подборку из новых криминальных сериалов, которые имеют все шансы, чтобы получить статус любимых.

"Черный кролик"

Где смотреть: Netflix

Рейтинг IMDb: 7,3

Сериал рассказывает о двух братьях, чьи отношения разрушены давними обидами, ревностью и общими тайнами. Когда в их жизни появляется опасная ситуация, братья вынуждены воссоединиться, несмотря на недоверие и взаимные обвинения. Прошлое, которое они пытались скрыть, начинает выходить наружу, затягивая обоих в опасную игру.

"Черный кролик" – это психологический триллер о семейных связях, предательстве и цене выбора, который может сломать даже кровное родство.

"Черный кролик": смотрите онлайн трейлер сериала

"Порядочный человек"

Где смотреть: HBO

Рейтинг IMDb: 6,7

Главный герой – Михал, обычный, на первый взгляд, порядочный человек: благоразумный, тихий, ответственный, живущий по правилам и ценящий стабильность. Он работает, имеет семью и репутацию "хорошего человека" среди коллег и соседей.

Но все меняется, когда в его жизни появляется серия неожиданных событий, которые уничтожают границы между моралью и выживанием.

"Порядочный человек" – это не детектив или триллер в классическом понимании, а психологический портрет человека на грани, который пытается сохранить себя в мире, где правильный выбор не всегда очевиден.

"Порядочный человек": смотрите онлайн трейлер сериала

"Король Талси" (3 сезон)

Где смотреть: Paramount+

Рейтинг IMDb: 7,9

Этот сериал не совсем новый, однако в 2025 году вышло его продолжение. В третьем сезоне Дуайт Манфреди окончательно закрепляет свое влияние в Талси, но вместе с властью приходят новые угрозы.

Конкуренты становятся жестче, а союзники – менее надежными. Прошлое не отпускает главного героя, заставляя его расплачиваться за старые решения.

"Король Талси" (3 сезон): смотрите онлайн трейлер сериала

