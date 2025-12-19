Нові кримінальні серіали, які затягують з перших хвилин

Сучасні детективи дають друге дихання кримінальному жанру. У 2025 році вийшло чимало таких серіалів, на які варто звернути особливу увагу.

24 Канал пропонує добірку з нових кримінальних серіалів, які мають усі шанси, щоб отримати статус улюблених.

"Чорний кролик"

Де дивитись: Netflix

Рейтинг IMDb: 7,3

Серіал розповідає про двох братів, чиї стосунки зруйновані давніми образами, ревнощами та спільними таємницями. Коли в їхньому житті з'являється небезпечна ситуація, брати змушені возз'єднатися, попри недовіру і взаємні звинувачення. Минуле, яке вони намагалися приховати, починає виходити назовні, затягуючи обох у небезпечну гру.

"Чорний кролик" – це психологічний трилер про сімейні зв'язки, зраду та ціну вибору, який може зламати навіть кровну спорідненість.

"Чорний кролик": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Порядна людина"

Де дивитись: HBO

Рейтинг IMDb: 6,7

Головний герой – Міхал, звичайний, на перший погляд, порядний чоловік: розсудливий, тихий, відповідальний, який живе за правилами та цінує стабільність. Він працює, має сім'ю і репутацію "хорошої людини" серед колег і сусідів.

Але все змінюється, коли в його житті з'являється серія несподіваних подій, які нищать межі між мораллю і виживанням.

"Порядна людина" – це не детектив чи трилер у класичному розумінні, а психологічний портрет людини на межі, яка намагається зберегти себе у світі, де правильний вибір не завжди очевидний.

"Порядна людина": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Король Талси" (3 сезон)

Де дивитись: Paramount+

Рейтинг IMDb: 7,9

Цей серіал не зовсім новий, однак у 2025 році вийшло його продовження. У третьому сезоні Дуайт Манфреді остаточно закріплює свій вплив у Талсі, але разом із владою приходять нові загрози.

Конкуренти стають жорсткішими, а союзники – менш надійними. Минуле не відпускає головного героя, змушуючи його розплачуватися за старі рішення.

"Король Талси" (3 сезон): дивіться онлайн трейлер серіалу

